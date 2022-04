Chiude la Latteria Sanvito, dal Comune una targa di ringraziamento e riconoscimento

Giussano

La storica attività è stata un punto di riferimento, per ben 55 anni

Il sindaco Marco Citterio e gli assessori Paola Ceppi e Sara Citterio hanno voluto salutare la storica titolare, Adele, che ha gestito il locale insieme al marito Guido, per 55 anni.

Un'attività storica che ha lasciato il segno

Targa celebrativa, ma soprattutto di ringraziamento per la storica Latteria Sanvito, che dal 1 aprile ha cessato l’attività. Anche l’Amministrazione comunale ha voluto tributare un omaggio speciale, in segno di saluto e riconoscimento alla famiglia Sanvito, che da ben 55 anni rappresentano un pezzo di storia giussanese in via Alberto da Giussano. Il sindaco Marco Citterio e gli assessori Paola Ceppi e Sara Citterio hanno infatti portato il saluto della città ad Adele Sanvito, che insieme al compianto marito, Guido, hanno servito per oltre mezzo secolo generazioni di cittadini.

Un punto di riferimento per ben 55 anni

Cinquantacinque anni di ininterrotta attività sempre nello stesso luogo, un’atmosfera legata alle tradizioni e alla cultura della città, oltre ad una naturale inclinazione da parte dei titolari ai rapporti umani e alle relazioni con i clienti. Questa la sintesi di un’attività commerciale, tra le più frequentate del centro storico, la cui chiusura è destinata a lasciare un ricordo indelebile nei giussanesi e non solo.

Era l’1 luglio del 1967 quando la latteria aprì per la prima volta al pubblico, divenendo ben presto un punto di riferimento per clienti in cerca non solo di un caffè o di un acquisto, ma di uno spazio in cui ritrovarsi e trascorrere tempo insieme.

Il sindaco e gli assessori

«Per decenni, la Latteria Sanvito ha rappresentato non solo un esercizio commerciale del nostro centro storico, ma un luogo capace grazie all’empatia dei titolari di creare socialità e fare comunità, rappresentando un punto di riferimento per intere generazioni – ha commentato il sindaco Marco Citterio – Grazie a Guido, la cui scomparsa ha generato un vuoto impossibile da colmare, e ad Adele, infaticabile nella sua dedizione verso il lavoro, la latteria per oltre mezzo secolo ha mantenuto forte quel contatto con le sue radici e la sua identità che la rendevano un negozio davvero speciale. Mancherà a Giussano e ai giussanesi».

Una targa affissa all’interno dell’attività commerciale ricorda il primo giorno di apertura e il 50esimo festeggiato nel 2017, quando venne premiata per il traguardo del mezzo secolo. Una storia che in molti, negli ultimi giorni, hanno voluto salutare partecipando ad un ultimo caffè prima della definitiva chiusura al pubblico, dal 1 aprile.

«In un mondo, come quello del commercio, dove oggi si punta sulla modernizzazione e sulla digitalizzazione, la latteria Sanvito era l’emblema del negozio di vicinato nel quale si entrava per un acquisto, per una chiacchiera con i titolari, per una relazione umana che rinsaldava la comunità – affermano gli assessori Paola Ceppi e Sara Citterio – Ecco perché, come Amministrazione comunale abbiamo ritenuto fondamentale consegnare questo riconoscimento a nome dell’intera collettività nel giorno della chiusura al pubblico. Un vuoto che, seppur difficile da colmare dal punto di vista emotivo, ci auguriamo possa essere quanto prima riempito da una nuova attività che abbia il medesimo entusiasmo di Guido e Adele, cui rivolgiamo il nostro più sentito grazie per un lavoro che non potrà mai essere dimenticato».