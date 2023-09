Chiude lo storico bar Cavour di Lentate

Tanti i clienti rimasti sorpresi, e dispiaciuti, per la chiusura del «Bar Cavour», lo storico locale al civico 32 dell’omonima via, sotto i portici, a Lentate sul Seveso.

Chiude per sempre il bar Cavour

Domenica 10 settembre i gestori, i coniugi Renata Agliati di Montorfano (Como) e Federico Basilico, originario di Misinto, 62 e 63 anni, hanno deciso di abbassare per sempre la saracinesca. Nei giorni scorsi erano ancora nel locale per sistemare le ultime cose e svuotare tutto. Tra uno scatolone e l’altro sono riaffiorati i ricordi.

«E’ stata una scelta sofferta, ci è dispiaciuto molto perché il bar era la nostra vita - hanno confidato - Ma non potevamo andare avanti, soprattutto per colpa della crisi».

Addio all'ex circolino

Con la fine dell’attività si chiude una pagina di storia importante per Lentate, che inizia negli anni ‘50, periodo in cui negli spazi sotto i portici aveva aperto «Il circolino».

«Un locale dove in tanti si riunivano per scambiare quattro chiacchiere e giocare a carte, che con il tempo è diventato un vero e proprio punto di ritrovo - ricordano Renata e Federico - Dopo qualche tempo, scaduto il contratto di affitto, si era spostato a pochi metri di distanza, dove attualmente c’è il centro dentistico. Noi siamo subentrati agli ex gestori circa 25 anni fa, per poi ritrasferirci nella prima sede, al civico 32».

Dopo tanti anni, Tata e Chicco salutano e ringraziano i clienti

E’ da circa 12 anni che, dietro al bancone, marito e moglie accolgono clienti e amici con il loro immancabile sorriso. Tante le storie che sono circolate tra quei muri e le persone che si sono sedute ai loro tavoli, sapendo di trovare non solo professionalità ma anche tanta simpatia e cordialità. Grazie all’entusiasmo e all’energia dei due baristi, soprannominati affettuosamente «Tata e Chicco», venivano organizzate anche uscite in compagnia, gite culturali e gastronomiche. Giovedì mattina, quando gli ormai ex gestori erano al bar per sbrigare le ultime faccende, un viavai di clienti ha voluto salutarli per l’ultima volta. Molti erano increduli.

«Solo a qualcuno avevamo anticipato la nostra decisione, altri lo hanno scoperto lunedì, quando hanno trovato chiuso - spiegano - Ci spiace tanto per i clienti che si sono affezionati a noi, così come noi ci siamo affezionati a loro. Ringraziamo tutti loro».

I problemi del bar Cavour sono iniziati con la pandemia

Preferiscono non entrare nei dettagli della motivazione che li ha spinti a questa drastica scelta, sofferta ma, in base a quanto emerso dalle loro parole, inevitabile.

«Con la pandemia da Covid-19 sono iniziati i problemi, tra aperture, chiusure e limitazioni - affermano - Abbiamo tenuto duro, ma è stato un periodo molto complicato e anche una volta che la situazione è tornata alla normalità ci sono stati comunque degli strascichi».

Per non parlare della crisi generalizzata dell’ultimo periodo.

Non è escluso che tornino a Lentate

«Ci spiace perché trascorrevamo più tempo al bar che a Montorfano, dove abitiamo. Ma non potevamo fare altrimenti», ribadiscono.

Alla domanda «E ora cosa farete?» rispondono con ironia, cercando di sdrammatizzare: