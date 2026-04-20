Chiude l’Ufficio postale di Varedo per lavori

Da mercoledì 21 aprile l’Ufficio postale di Valera di Varedo sito in viale Brianza 105 sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di condizionamento.
La chiusuura
Poste comunica che durante il periodo dei lavori che, salvo ulteriori comunicazioni, termineranno il 6 maggio, i cittadini potranno rivolgersi all’ufficio postale di Varedo in via Umberto I 188 dove sarà allestita una postazione dedicata, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, il sabato fino alle 12.35