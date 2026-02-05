Oltre tre mesi di chiusura per l’ufficio postale del Comune di Bellusco, che si appresta ad accogliere i servizi della Pubblica Amministrazione.

Chiude l’ufficio postale per i lavori del progetto Polis

La struttura di piazza Kennedy, a partire dalla giornata di domani, venerdì 6 febbraio, sarà chiusa al pubblico per consentire i lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale. Il cantiere si protrarrà, come detto, per oltre tre mesi, fino a fine maggio quando è poi prevista la riapertura degli uffici che saranno completamente rinnovati.

La sede, infatti, rientra in Polis, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. In particolare, i lavori presso l’ufficio postale comprendono la riorganizzazione degli spazi e il restyling della sala al pubblico, con nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni ai clienti.

Le alternative durante la chiusura

Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo: quello di Bernareggio, che si trova in via Michelangelo Buonarroti 21. L’ufficio bernareggese sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35, sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.35; dove sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto). La clientela potrà inoltre usufruire anche dell’Ufficio Postale vicino di Sulbiate, che si trova in via don Mario Ciceri, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35, sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.35, con Atm fruibile 24 ore su 24.

Alla riapertura dell’ufficio postale, prevista come detto entro la fine del mese di maggio 2026, sarà possibile richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi INPS, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile disponibili ed avviare le pratiche di richiesta del passaporto.