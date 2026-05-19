Chiude per favorire i lavori del “Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale” l’ufficio postale di Villasanta. La struttura di piazza Martiri della Libertà chiuderà i battenti a partire da martedì 26 maggio per tutta l’estate.

Chiude per i lavori del Progetto Polis l’ufficio postale di Villasanta

A comunicarlo è stato il Comune che, diffondendo l’informativa di Poste Italiane, ha spiegato che l’ufficio riaprirà poi nel mese di settembre.

Nel corso dei mesi estivi dunque i cittadini di Villasanta che dovranno usufruire dei servizi postali, potranno rivolgersi all’ufficio di via Gilera ad Arcore, seguendo gli orari di apertura previsti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, mentre il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

All’interno dell’ufficio postale sarà possibile ritirare la corrispondenza ed effettuare operazioni vincolate. Sarà inoltre possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza e effettuare operazioni non eseguibili in circolarità (ovvero quelle vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto, come conti correnti, libretti, ecc.).

Inoltre l’ufficio postale arcorese dispone di uno sportello ATM: fruibile H24.