Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Burago di Molgora in Largo Enrico Toti, da domani, sabato 15 marzo, sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Riaprirà a fine aprile.

Chiude per lavori l'Ufficio Postale, riaprirà a fine aprile

La sede, infatti, rientra in “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

In particolare, i lavori presso l’ufficio postale di Burago di Molgora comprendono la ristrutturazione dell’ufficio con nuova pavimentazione, nuova illuminazione a led a basso impatto energetico, realizzazione di postazioni relazionali ribassate con sedute, installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni ed altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura sarà inoltre possibile richiedere i certificati previdenziali, richiesta e rinnovo del passaporto e, nei prossimi mesi, altri servizi della Pubblica Amministrazione (certificati anagrafici, di stato civile, carta d’identità, etc).

Uno sportello dedicato in Posta a Vimercate

Da lunedì 17 marzo e durante tutto il periodo dei lavori, Poste Italiane garantirà ai cittadini di Burago di Molgora la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Vimercate 3 sito in Piazza Marconi n.7, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato dalle 8.20 alle 12.35. A disposizione della clientela anche l’ufficio postale di Vimercate sito in Largo Pontida n.22 ed aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, dotato di un ATM Postamat fruibile 24 ore su 24.

La riapertura dell’ufficio postale di Burago è prevista entro la fine del mese di aprile.