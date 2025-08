Lavori in corso

Le lamentele di Alberto Santini, costretto ad abbassare la saracinesca per la pochissima clientela a causa dei lavori

«I clienti non riescono a raggiungere il mio negozio e non ho ricevuto nessun preavviso». E’ la protesta di Alberto Santini, gestore della cantina «Seiterre», che lunedì ha trovato la via davanti al suo negozio di Seregno occupata da lavori in corso che impediscono il normale passaggio del traffico.

Chiusa via Einaudi: pesante protesta

L’attività gestita da Santini si trova in via Einaudi, via a senso unico che da lunedì mattina dell'altra settimana è stata completamente chiusa al traffico a causa di un cantiere di RetiPiù, azienda che fornisce distribuzione di gas metano ed energia elettrica.

«Da quando la strada è stata chiusa, nessun cliente riesce più a passare, e in intere giornate di lavoro non ho fatto più di cinque o sei scontrini – ha lamentato Santini – Alcuni giorni non vale nemmeno la pena di aprire il negozio, è più conveniente rimanere chiusi», ha spiegato.

Ma sono anche altri motivi del disappunto dell’esercente. «La problematica più grande, per me, è non aver ricevuto nessun tipo di preavviso né dal Comune né dall’azienda che gestisce il cantiere – ha spiegato – Se avessi saputo in anticipo di questa chiusura avrei potuto chiudere completamente il punto vendita per un certo periodo, o comunque avrei potuto avvisare in anticipo i clienti che, invece, ora si trovano in difficoltà quanto me».

La clientela della cantina è spesso composta da aziende di catering che acquistano grandi quantità di prodotti, difficili da trasportare a piedi fino a via Cadore, il punto più vicino accessibile con un furgone.

Difficile anche sapere quando i lavori si concluderanno, in assenza di comunicazioni ufficiali o di una segnalazione precisa: «Effettivamente è stato affisso un cartello, che, però, comunica solo che la strada rimarrà chiusa fino alla fine dei lavori, senza indicare una data precisa su quando questo accadrà», si è lamentato Santini.

Il gestore ha tentato di comunicare sia con il Comune che con l’azienda ma senza successo: «Nessuno è in grado di chiarire quanto dureranno i lavori o se è possibile trovare soluzioni per permettere ai furgoni di avvicinarsi alla mia attività – ha dichiarato – Di punto in bianco hanno bloccato tutto il traffico e senza spiegazioni; così non sarò in grado di organizzarmi nemmeno nei prossimi giorni».

La decisione di chiudere

Dopo il basso numero di clienti, Santini ha preso la decisione di tenere chiuso per qualche giorno: «Tornerò per controllare la situazione. Nonostante questo blocco devo comunque pagare le tasse e portare avanti la mia attività», ha fatto presente.