Chiuso da mesi il bar dell’oratorio, lamentele al Lazzaretto

Chiusa ormai da mesi La baita, il bar dell’oratorio del Lazzaretto a Seregno. Alcuni residenti si lamentano perché hanno perso un punto di riferimento quotidiano e un luogo di aggregazione.

Chiuso da mesi il bar dell'oratorio

Nel quartiere Lazzaretto in tanti chiedono la riapertura del bar dell’oratorio, La Baita, chiusa ormai da sette mesi. Portavoce della richiesta Gigi Roli, che ha scritto una lettera.

“Non passa giorno in cui mi venga chiesto, dalle persone che ne erano gli habitué, quando potranno ritornare sui tavoli da gioco per disputare tante appassionate partite a carte. Un silenzio che preoccupa, perché da nessuna parte filtrano notizie”.

Le lamentele di tanti clienti

Il bar era un luogo di aggregazione molto frequentato, in particolare dagli anziani ma non solo, e al momento della chiusura “non è stato tenuto conto di quanti avevano messo in piedi La baita, del lavoro e dei sacrifici affrontati nel segno dell’aggregazione umana, sociale e cristiana. L’oratorio è la casa di tutti, mille voci attendono con impazienza e continuano a sperare”, ha concluso Roli.

Il vicario parrocchiale: "Non è a norma"

"La Baita è chiusa e lo resterà a lungo, perché non ha più i requisiti della sicurezza, non è a norma e per poterla adeguare alle norme vigenti occorrono dei finanziamenti che in questo momento la parrocchia non ha", la replica breve e concisa di don Michele Somaschini, vicario parrocchiale, che non lascia spazio a grandi speranze per gli utenti di un tempo.