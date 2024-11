L’associazione White Mathilda non ha più una sede a Limbiate: lo sportello antiviolenza che per tredici anni è stato operativo in Villa Mella è chiuso da aprile.

Chiuso da mesi lo sportello antiviolenza in Villa Mella

L’Amministrazione comunale non ha rinnovato la convenzione con l’associazione fondata e guidata da Luisa Oliva.

«Ci dispiace non essere più presenti a Limbiate perché con le istituzioni c’era una collaborazione effettiva e non conosciamo il motivo del mancato rinnovo della convezione» ha spiegato la presidente di White Mathilda, che ci ha comunicato la novità la settimana scorsa quando l’abbiamo contattata per chiederle i dati annuali relativi allo sportello di Limbiate, per preparare il consueto servizio in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Il motivo dunque non è noto: il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Agata Dalò ha preferito non rilasciare dichiarazioni in questo momento, evidenziando il fatto che si tratta di una questione risalente a parecchi mesi fa.

Lo sportello era stato fortemente voluto dal sindaco Antonio Romeo che nel 2011 aveva offerto gli spazi di Villa Mella appena appreso che l’associazione era alla ricerca di una nuova sede.

In questi tredici anni le operatrici di White Mathilda hanno ricevuto e aiutato allo sportello limbiatese centinaia di donne (oltre duemila le persone seguite dal 2010 nei presidi di Limbiate e Desio). Nonostante la chiusura del servizio in Villa Mella, l’associazione ha continuato a supportare le donne che erano state prese in carico.

«Alcune ci hanno seguito a Desio, altre a Seregno. Quelle che non erano automunite, invece, hanno continuato il percorso con la psicologa da remoto» ha spiegato la presidente dell’associazione, che continuerà comunque la collaborazione con le scuole di Limbiate. Si stanno mettendo a punto alcuni progetti per gennaio.

White Mathilda è operativa con i Centri antiviolenza di Desio in via Garibaldi 46 e di Seregno in via Oliveti 17.

