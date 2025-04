Nuove chiusure notturne sulla A4

Nuove chiusure in programma questa settimana per lavori sull'Autostrada A4.

Chiusura notturna in A4 tra venerdì e sabato

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, nelle due notti di giovedì 3 e venerdì 4 aprile, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Brescia.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Cavenago;

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Agrate ed entrare in A58 alla stazione di Pessano con Bornago, in direzione A1.

Inoltre, come comunicato da Autostrade per l'Italia, per lavori sulla rete di competenza della Società Argentea, dalle 22:00 di venerdì 4 alle 5:00 di sabato 5 aprile, sarà chiuso, per chi percorre la A4 Milano-Brescia e proviene da Brescia, il ramo di allacciamento sulla A35 Brebemi.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Brescia ovest al km 215+300, percorrere la Tangenziale sud di Brescia seguendo le indicazioni per Lago d'Iseo/A35 ed entrare poi sulla A35 Brebemi.

(foto archivio)