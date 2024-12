La società Milano Serravalle ha comunicato che domani sera, mercoledì, è in programma una chiusura in Tangenziale Est per lavori.

Chiusura notturna in Tangenziale Est per lavori

Nel dettaglio per lavori di rimozione del cantiere permanente sul ponte in corrispondenza del torrente Molgora lungo l’Autostrada A4 di competenza ASPI DT2 di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:

- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 18 Dicembre alle ore 05:00 di Giovedì 19 Dicembre 2024, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A51-A4 (Km 20+650) in uscita per Venezia e Torino da carreggiata nord (direzione Lecco-Usmate). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in direzione Usmate allo svincolo S.P.2 Vimercate Sud (Km 24+600) per il successivo ingresso in A4 al casello di Trezzo sull’Adda (A4, km 157+200).