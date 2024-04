Una nuova chiusura notturna in vista sull'Autostrada A4.

Chiusura sulla A4 nella notte tra lunedì e martedì

Come comunicato in queste ore dalla società Autostrade , sulla A4 Milano Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 aprile, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Agrate.