Chiusura tram Limbiate-Milano. La Lega organizza un presidio a Palazzo Marino, il Pd chiede un Tavolo tecnico in Regione

A pochi giorni dall'interruzione del servizio del tram Limbiate Milano, prevista a partire da sabato 1 ottobre, Lega e Pd tornano a chiedere che la chiusura venga evitata.

Chiusura tram Limbiate-Milano. La Lega organizza un presidio a Palazzo Marino

In particolare il vicecapogruppo del Carroccio al Pirellone, Andrea Monti, ha fatto sapere che domani alle 16 verrà organizzato un presidio davanti a Palazzo Marino:

"Ci sarà un presidio organizzato dalla Lega ed aperto a tutti i cittadini per denunciare la decisione scandalosa dell’assessore Censi di chiudere la tranvia Limbiate – Milano - ha detto Monti. L’esponente della Giunta Sala non ha assolutamente ascoltato né la Regione né tutti i Comuni né i pendolari. Non ha voluto nemmeno aprire il tavolo tecnico che avevamo chiesto a gran voce ma anzi ha mentito spudoratamente dicendo che è impossibile tenere in vita la linea, che per questo chiuderà dal primo ottobre, sostituita da bus. L’assessore mente: non può dire di averle provate tutte quando non ha nemmeno mosso il primo passo, cioè l’instaurazione di un tavolo tecnico, che è il minimo sindacale”.

“Saremo a Palazzo Marino”, aggiunge il capogruppo della Lega in Comune a Milano, Alessandro Verri, “per denunciare la Giunta Sala che porterà in aula il Dup, all’interno del quale dice di voler valorizzare il territorio metropolitano, quando poi chiudono la città sospendendo i mezzi pubblici e vietando anche l’ingresso alle auto. Semplicemente, una follia che ancora una volta pagheranno i poveri milanesi”.

Ponti (Pd) chiede un Tavolo tecnico in Regione

Torna a parlare anche il consigliere regionale del Pd, Gigi Ponti che, a seguito dell’incontro tenutosi questa mattina con i Sindaci dell’area interessata, chiede di aprire subito un tavolo tecnico in Regione per evitare la chiusura dell'infrastruttura.

“Dall’incontro - afferma Ponti- è emersa una seppur piccola possibilità di scongiurare la chiusura dell’infrastruttura. Bisogna puntare a tenere aperto l’esercizio da Comasina a Varedo e programmare gli interventi tra Limbiate e Varedo. Per questo è ora più che mai urgente aprire un Tavolo tecnico con la Regione per verificare l’intervento di manutenzione e impegnare le risorse necessarie. Già da oggi invierò una richiesta formale all’assessore regionale ai Trasporti. Tutti devono fare la propria parte, mettendo da parte ogni divisione, per evitare il taglio di un servizio pubblico essenziale per la Brianza e l’area metropolitana milanese”.