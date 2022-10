Chiusure in vista sulla Milano Meda per lavori di collaudo

Nell’ambito dell’intervento di riqualifica della SP46 Rho-Monza, Milano Serravalle ha comunicato la chiusura al traffico di un tratto della SP ex SS35 Milano-Meda, per due fine settimana consecutivi, per effettuare le prove di carico sul viadotto a scavalco della strada provinciale.

Chiusure in vista sulla Milano Meda: i tratti interessati

Dalle 21:00 di venerdì 14 ottobre alle 6:00 di lunedì 17 ottobre 2022 edalle 21:00 di venerdì 21 ottobre alle 6:00 di lunedì 24 ottobre 2022, verrà disposta la chiusura continuativa di entrambe le carreggiate nord e sud della SP ex SS35 Milano-Meda nel tratto compreso tra il km 132+400 e il km 132+900, nonché la chiusura dei rami dell’Interconnessione A52/SP ex SS35 in entrata da Meda per la carreggiata sud della A52 (direzione A1-Bologna) e in uscita dalla carreggiata nord della A52(direzione Milano-Meda) per Milano.

I percorsi alternativi

In occasione di tali chiusure, sono previsti percorsi alternativi con deviazione del traffico in A52 Tangenziale Nord agli svincoli SP9 Vecchia Valassina/via Erba (km 11+531) e Cormano-Bollate (km 16+050), come illustrato nello schema allegato, consultabile sul sito web di Milano Serravalle (www.serravalle.it).