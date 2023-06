Ci siamo: la "Gustiamoci Ronco" scalda motori, gambe... e palati

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito e in paese fervono ormai i preparativi. Manca sempre meno al via della "Gustiamoci Ronco", la tradizionale camminata gastronomica organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Ronco Briantino giunta quest’anno alla 16esima edizione. E anche noi saremo parte della festa, visto che Prima Monza e il Giornale di Vimercate sono media partner del grande evento.

Ci siamo: la "Gustiamoci Ronco" scalda motori... e palati

Una vera e propria tradizione che scalda i cuori, le gambe e i palati di tutti gli appassionati, ronchesi e non solo: basti pensare che un anno fa i partecipanti avevano sfondato quota 1000. Record che ovviamente gli organizzatori e i volontari puntano a battere il prossimo sabato 24 giugno, quando prenderà il via la manifestazione. Già da qualche settimana è comunque possibile iscriversi e prenotare il proprio biglietto per un evento che mai come quest’anno si preannuncia straordinario e imperdibile.

Come iscriversi

Per aderire è necessario compilare il modulo pubblicato sul sito internet www.gustiamocironco.it: una volta ricevuta la mail di conferma bisognerà ritirare i tagliandi presso la Cantù Assicurazioni (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30) oppure al Centro Sant’Antonio (giovedì dalle 21 alle 22 e sabato dalle 10 alle 12). Per gli adulti il prezzo è di 25 euro cadauno, mentre il menù ridotto per i bambini è di 15 euro. I tempi però stringono e ci sono ancora alcuni posti disponibili, motivo per cui chi è interessato a partecipare è invitato a iscriversi in questi giorni.

Il percorso gastronomico

Intanto è stato confermato anche il percorso che, come da tradizione, si snoderà attraverso il territorio di Ronco e toccherà i punti più iconici del paese, dove si potrà gustare la cucina, ma anche la storia locale. La partenza, libera dalle 18 alle 20.30, è fissata dal parcheggio della "Rosa d’Argento" in via San Carlo. Poi le varie tappe gastronomiche. L’aperitivo verrà servito nella ex Cascina Lucchese; gli antipasti misti presso il Castagneto, mentre i primi nel parcheggio delle scuole, in via Mandelli. Il "viaggio" proseguirà con i sorbetti all’interno dell’azienda agricola "Garghentini"; i secondi invece saranno impiattati in oratorio. Ultima fermata nel parco della Villa comunale, dove sarà possibile gustare dolci e caffè. La serata, aperta a tutti, sarà animata dal dj set affidato a "Federica" e "Le Swiffer".

In caso di maltempo l’iniziativa si terrà ugualmente, ma con probabili variazioni del percorso e del menù che verranno comunicate dall’organizzazione.