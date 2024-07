"Ciao Antonio": la Pro Loco di Roncello piange il suo presidente

Un uomo solare e disponibile come poche, che ha dedicato la propria vita alla comunità. Si è spento all’età di 60 anni Antonio Giani, presidente della Pro Loco di Roncello e infaticabile volontario del tessuto sociale. Fatale per lui un malore che lo ha colto improvvisamente nella giornata di venerdì.

Nato e cresciuto a Colnago, frazione di Cornate d’Adda, si era trasferito a Roncello negli anni ‘90 dopo il matrimonio con la sua Lorena, compagna di una vita. Insieme a loro anche i tre figli, Arianna, Simone e Noemi. Graduato e responsabile di un istituto di vigilanza del territorio, fin da subito si era messo a disposizione della comunità che lo aveva "adottato", entrando nella Pro Loco con l’amico di lunga data Nunzio Di Rienzo, che già faceva parte della realtà di volontariato.

Poi, dal 2019, ne era diventato presidente. Merito di un carisma e di una personalità straordinaria, capace di mettere tutti d’accordo e di trovare soluzioni laddove altri vedevano solo i problemi.

"Notizie come questa ti lasciano senza parole - dice proprio Nunzio, vicepresidente dell’associazione e braccio destro di Giani - Antonio per me è stato un amico, un fratello, un confidente e un consigliere: abbiamo condiviso un lunghissimo tratto delle nostre vite e oggi sono veramente distrutto dal dolore. E’ una scomparsa che lascia il segno, ma al contempo un grande vuoto, incolmabile per certi versi. Antonio era quella persona che tutti avrebbero voluto come amico: solare e sincero, con un “sì” per chiunque chiedesse una mano. Disponibile, generoso, mai una parola fuori posto, ma solo la voglia di fare del bene alla comunità. Di lui non si può che parlare bene, è stato un uomo eccezionale".