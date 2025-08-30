Ciao "Dona", hai portato luce con il tuo sorriso

Lutto

Oggi l'ultimo saluto a Donatella Stillitano, mamma e parrucchiera volata via a soli 48 anni: "Ha lottato coma una guerriera"

Ha lottato con tutte le sue forze. Ma anche con quel sorriso contagioso che è stato capace di illuminare il cuore anche nelle giornate più buie.

Sono giorni di grande lutto a Burago per l’addio a Donatella Stillitano, titolare del salone "I Love Hair" di via Toti, scomparsa giovedì sera a soli 48 anni.

L'ultimo saluto a Donatella, parrucchiera di Burago

Da qualche tempo stava combattendo una difficile battaglia contro un nemico silenzioso e arcigno, che purtroppo l’ha strappata all’affetto dei suoi cari nel giro di pochi giorni. Di origini calabresi e nata a Vimercate, Donatella aveva vissuto a Mezzago prima di spostarsi nella vicina Bellusco subito dopo il matrimonio con il marito Vito, suo compagno di vita, con il quale è rimasta unita in una lunghissima storia d’amore.

Accanto alla famiglia, che negli anni si era allargata con l’arrivo dei due figli Elisabetta e Carmelo, per Donatella c’è sempre stato il lavoro.

Un sogno diventato realtà

Una passione, quella per l’acconciatura e la cura del prossimo, che la donna aveva iniziato a coltivare sin da ragazza. E che, dopo una gavetta a Bernareggio, aveva deciso di trasformare in un sogno mettendosi in proprio e inaugurando il suo salone in via Toti. Dove, negli ultimi tre anni, aveva iniziato a lavorare anche la sorella Maria Grazia, che le è rimasta amorevolmente accanto fino all'ultimo, accompagnandola e sostenendola come solo una sorella sa fare nel momento più difficile della sua vita:

"Era giovanissima quando decise di aprire “Riccio Capriccio”, il primo negozio, che poi cambiò nome in “I Love Hair” - racconta la cugina Antonella, che insieme a Donatella è rimasta fianco a fianco per oltre due decenni, nella vita così come sul posto di lavoro proprio come la sorella - Quest’anno avremmo festeggiato i 25 anni di attività: per lei però non è mai stata una professione, ma una vera e propria vocazione. Era davvero devota al suo lavoro e non si è mai fermata, sino all’ultimo, nemmeno quando sarebbe stato più naturale farlo. Il salone è stato il suo piccolo grande regno, qui ci ha sempre messo il cuore".

"Ha lottato come una guerriera"

Lo stesso con cui, dicevamo, negli ultimi tempi ha lottato come una leonessa contro quel destino beffardo che aveva bussato alla sua porta:

"E’ stata una vera guerriera - prosegue la cugina - E non ha mai fatto pesare la sua situazione alle persone che le stavano accanto, perché “Dona” era così, metteva al primo posto gli altri e non voleva che qualcuno si preoccupasse per lei. Era una persona meravigliosa, sempre allegra e solare. Aveva una buona parola per tutti, ma soprattutto un sorriso travolgente, veramente capace di cambiarti la giornata. Ha lasciato un segno profondo in tutti i clienti, che infatti anche in questi giorni sono venuti a salutarla per l’ultima volta, ancora increduli per quanto accaduto. Come del resto lo siamo noi, che ancora non possiamo credere di dover dire addio a una donna così straordinaria".

L'addio dei commercianti

Un addio al quale si sono uniti anche tutti i colleghi commercianti di Burago, che nelle ore immediatamente successive alla drammatica scomparsa si sono stretti nel dolore di mamma Antonietta e della famiglia di Donatella, che solo il giorno prima, mercoledì, aveva pianto la scomparsa di papà Antonio. Che ora, lassù, è tornato ad abbracciare l’adorata figlia:

"Una persona meravigliosa prima ancora che una grande professionista - il cordoglio degli esercenti buraghesi che hanno anche recapitato una corona di fiori ai funerali - Siamo profondamente scossi e addolorati per questa perdita: nonostante tutto, Donatella non ha mai fatto trasparire tristezza, ma anzi è sempre stata sorridente, capace di portare gioia e serenità con il suo bellissimo sorriso. Con lei, Burago perde una donna straordinaria. Ma il suo ricordo ci accompagnerà per sempre".

I funerali di Donatella saranno celebrati oggi, sabato 30 agosto alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Bellusco.