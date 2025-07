Ciao Ivo, vecchio cuore toscano: addio allo storico patron de "La Rustica"

Lutto

Si è spento a 89 anni Ivo Panattoni, storico titolare del ristorante e pizzeria di Lesmo che aveva aperto nel 1976

Un pezzo di storia di Lesmo che si chiude per sempre. Si è spento all'età di 89 anni Ivo Panattoni, storico patron de "La Rustica", l'ormai ex ristorante e pizzeria di via Marconi che ha letteralmente segnato un'epoca in paese.

Addio allo storico patron de "La Rustica"

Cuore e sangue toscano, Ivo Panattoni nasce nel 1935 in una piccola cittadina della provincia di Pisa da una famiglia contadina. Ben presto capisce che la vita tra i campi non fa per lui e, alla giovane età di 15 anni, parte alla volta di Roma con un grande sogno: diventare chef. Ivo impara il mestiere dai grandi maestri della Capitale, in un’epoca in cui non esistono scuole alberghiere, ma solo duro lavoro e tanta gavetta.

Da Roma a Lesmo

Per anni, la cucina è il suo unico grande amore. Poi incontra Maura, inseparabile compagna di vita con cui si sposa nel 1957. E insieme decidono di trasferirsi in Brianza, dove Ivo continua la sua carriera nella ristorazione. Per vent’anni lavora nei migliori locali della zona, finché non arriva la svolta nel 1976, quando nota, a Lesmo, un piccolo ristorante in vendita. Basta uno sguardo a quel locale perché Ivo capisca che è tempo di dare forma al sogno che aveva custodito nel cuore per anni.

Un locale che ha segnato un'epoca

La moglie Maura lo segue con i figli Roberto, Roberta e Paola ancora piccoli, pronta a sostenerlo in questa nuova avventura. Nasce così "La Rustica", un ristorante pizzeria che in breve tempo conquista il cuore della comunità locale. Non c'è praticamente lesmese che si rispetti che non abbia varcato, almeno una volta nella propria vita, le porte del suo ristorante, cui Ivo ha dedicato anima e corpo dal primo all'ultimo momento. Impossibile, anche per chi vi scrive, non ricordarlo nel suo regno, la cucina, con la sua inseparabile "corona", quel lungo cappello bianco da chef simbolo di una professionalità e, soprattutto, di una dedizione senza pari tra i fornelli.

"Molti pensano che Ivo abbia raggiunto il suo sogno il giorno in cui ha ricevuto il titolo di “Forchetta d’Oro”, ma la verità è che ha ottenuto molto di più: ha sfamato due generazioni di lesmesi e ha trasmesso ai figli la passione per questo lavoro - ricordano oggi figli e nipoti - Anche se oggi ci ha lasciati, la sua passione e il suo amore rimangono indelebili nella storia di Lesmo"

I funerali

Negli ultimi anni Ivo, grande tifoso della Fiorentina, aveva dismesso l'attività e si era ritirato a vita privata. Ma la sua figura è sempre rimasta indelebile nella memoria collettiva di una comunità oggi in lutto per un uomo che, nel proprio piccolo, ha saputo scrivere una bella pagina di storia tutta lesmese. I funerali dell'89enne saranno celebrati oggi pomeriggio, giovedì 10 luglio alle 15, nella chiesa parrocchiale di Lesmo.