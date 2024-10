Ciao "Lella": Carnate piange la storica presidente dei Volontari

Una vita dedicata al prossimo e ai più fragili della comunità. Lutto a Carnate per la scomparsa di Maurizia Colombo, per tutti semplicemente "Lella": la fondatrice e storica presidente dell'Associazione Volontari si è spenta martedì all'età di 81 anni.

Ciao "Lella": Carnate piange la storica volontaria

Nata a Vimercate, la donna si era trasferita, insieme alla famiglia, prima a Lecco e poi a Carnate agli inizi degli anni '90. Si era inserita fin da subito nel tessuto sociale e più in particolare in quello della parrocchia. Grazie anche alla spinta di don Giovanni Verderio si fece carico di tanti bisogni che emergevano dalla comunità e che la Caritas non riusciva a gestire da sola. Da qui l'idea di dare vita a una realtà che poteva occuparsi di diversi aspetti, come ad esempio il trasporto sanitario semplice: è il primo tassello che porta alla nascita dell'Associazione Volontari.

L'impegno nel volontariato

Il servizio di accompagnamento dei più anziani e fragili diventa l'attività principale del sodalizio, che però si occupa anche di tenere pulito il paese, di offrire il doposcuola ai bambini e di realizzare anche diversi lavoretti a mano da mettere in vendita per sostenere l'associazione di cui la "Lella" è presidente.

"La mamma aveva le mani d'oro - ricordano i figli Cristiana e Mario - Cuciva e ricamava di tutto: era lei a guidare il gruppo delle signore che si mettevano a disposizione per realizzare questi lavori. E lo ha fatto fino a un paio di anni fa, quando poi le condizioni di salute l'avevano costretta a fare un passo indietro. Era rimasta però un punto di riferimento per l'associazione, che ancora la invitava a partecipare alle attività. A tutti e tutte loro va il nostro più profondo ringraziamento: con i loro pensieri, i loro messaggi e la loro presenza stanno rendendo più sopportabile l'enorme dolore di questi giorni"

Il Gelso d'oro

Una passione e una dedizione totale per l'Associazione Volontari che però è sempre stata insita nella donna, da sempre impegnata in prima persona per il bene della comunità e del prossimo. Nel 2014 venne anche insignita del Gelso d'oro, la massima onorificenza cittadina, proprio per celebrarne al meglio lo straordinario spirito di servizio e abnegazione. Un lavoro, quello di Lella Colombo, che già anni fa, nel 2006, il Rotary Vimercate Est aveva apprezzato assegnandole il riconoscimento di "Cittadino modello".

I funerali

I funerali saranno celebrati domani, venerdì 18 ottobre alle 10, nella chiesa parrocchiale di Carnate.