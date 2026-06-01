Il 3 agosto 2026 scadranno definitivamente tutte le carte d’identità cartacee ancora in circolazione, in applicazione della normativa nazionale vigente. Per evitare code e disservizi proprio a ridosso delle partenze estive e garantire a tutti un’assistenza adeguata, il Settore Servizi al Cittadino del Comune di Desio ha riorganizzato il servizio di rilascio della CIE (Carta d’Identità Elettronica).

CIE, Desio riorganizza il servizio in vista della scadenza della Carta d’Identità cartacea

L’obiettivo è semplice: aiutare ogni cittadino a rinnovare il documento per tempo, senza rischiare di trovarsi senza un documento valido per le vacanze o per le esigenze di tutti i giorni.

Come funziona il nuovo servizio

Per gestire al meglio le richieste e ridurre le attese, sono state introdotte alcune novità concrete. Le prenotazioni sono ora gestite direttamente da SpazioCOMUNE, mentre l’agenda online ministeriale è stata temporaneamente disattivata: gli appuntamenti vengono assegnati dagli operatori in base alle scadenze reali e alle necessità di ciascun cittadino, così da distribuire meglio le richieste nel tempo. È stato inoltre potenziato lo sportello telefonico e garantita assistenza per tutta la famiglia: il servizio è stato raddoppiato ed è attivo al numero 0362/3921 (tasto 1) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30, e il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 15.30; l’operatore aiuterà a verificare la situazione di tutti i componenti del nucleo familiare, così da risolvere più esigenze in una sola telefonata.

È stata attivata anche un’email dedicata alle urgenze, urgenzecie@comune.desio.mb.it, riservata a chi ha necessità comprovate, come una partenza già prenotata e imminente; le risposte saranno fornite entro 24 ore, permettendo così di mantenere l’infoline telefonica più libera per chi ha difficoltà con gli strumenti digitali e per le fasce più fragili della popolazione. Gli appuntamenti di giugno saranno assegnati con priorità a chi ha urgenze imminenti o deve viaggiare all’estero senza passaporto, mentre chi deve rinnovare il documento senza viaggi programmati e possiede una patente valida potrà fissare l’appuntamento tra fine luglio e settembre. Inoltre, ogni giorno sono previsti slot riservati a situazioni impreviste e non programmabili, come il furto o lo smarrimento di tutti i documenti di identità.

Un invito alla collaborazione

Sul territorio di Desio sono ancora circa 2.000 le carte d’identità cartacee da rinnovare; molti cittadini tendono ad aspettare l’ultimo momento, creando inevitabilmente lunghe attese proprio nei mesi estivi. L’Amministrazione Comunale invita quindi tutti a non aspettare e ad attivarsi il prima possibile.

Chi è già in possesso di un altro documento di riconoscimento equipollente valido, come il passaporto, è invitato a rimandare il rinnovo della CIE se non strettamente necessario, lasciando spazio a chi non ha altre possibilità.

Criteri di urgenza

Sono considerate motivazioni valide ai fini della priorità il viaggio all’estero in assenza di passaporto, da dimostrare con documentazione di viaggio; il furto o lo smarrimento del documento in assenza di altri documenti di identità validi; il rilascio del primo documento per minori in presenza di un viaggio programmato; motivi di salute documentati; e il caso di documento scaduto in assenza di altri documenti d’identità validi o equipollenti.

Come contattare il Comune

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0362/3921 (tasto 1) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30 e il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 15.30.

SpazioCOMUNE è aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. Per urgenze comprovate, con risposta entro 24 ore, è possibile scrivere all’indirizzo urgenzecie@comune.desio.mb.it allegando la documentazione che attesta l’urgenza. È inoltre possibile consultare la pagina dedicata del Comune di Desio per informazioni relative alle modalità di rilascio della CIE.