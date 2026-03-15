Cimiteri pieni: limiti alle sepolture accanto al coniuge e per i non residenti

Marito e moglie separati nella tomba se non ci sono almeno 5 biposti e 20 colombari vuoti

Marito e moglie separati nella tomba a Giussano, se non ci sono almeno 5 biposti e 20 colombari vuoti: è questa una delle nuove disposizioni apportata al Regolamento dei servizi cimiteriali.

Scarseggiano i posti nei cimiteri e il Comune mette mano al regolamento

Uniti nella vita, ma separati alla morte, perchè gli spazi al cimitero scarseggiano. Si va in questa direzione a Giussano, dove sono state dettate le nuove regole per i servizi cimiteriali, che prevedono una novità che farà discutere. D’ora in poi la sepoltura accanto al coniuge sarà vietata se non ci sono determinate condizioni. Se ne è discusso mercoledì sera, in Consiglio, quando sono state presentate le varie modifiche dal sindaco Marco Citterio.

Le nuove regole

Le novità che verranno introdotte sono necessarie per regolamentare meglio gli accessi a fronte anche di una certa penuria di posti. Seppur al momento non ci sia questo problema è pur vero, come ha spiegato il primo cittadino, che i tre camposanti del comune abbiano spazi limitati. E così si è messo mano al regolamento, che non era più stato modificato dal 2011: 14 gli articoli rivisti, ai quali sono stati apportati cambiamenti.

Il primo riguarderà la sepoltura accanto al coniuge, che sarà possibile solo se al momento della richiesta ci sono 5 tombe biposto e 20 colombari liberi. Se prima era abbastanza diffusa l’abitudine di prenotare un posto alla morte del proprio marito o moglie, ora non lo si potrà più fare, se entrambi le condizioni non saranno soddisfatte. La stessa regola varrà anche per coloro che scelgono di essere tumulati in città.

Il sindaco

«L’accesso di salme non residenti sarà consentito solo se sono disponibili almeno 5 tombe biposto e 20 colombari – ha spiegato il sindaco – è la stessa regola utilizzata per la sepoltura accanto al coniuge, regole pensate per andare incontro al fatto che i posti a disposizione sono limitati, nonostante gli ampliamenti e gli investimenti fatti sui luoghi di sepoltura. In due anni sono stati messi a disposizione due milioni di euro. Stiamo inoltre lavorando all’ampliamento del cimitero di Paina, con l’acquisizione di aree».

Qualche perplessità è emersa durante la seduta, ma l’approvazione del regolamento è stata alla fine, all’unanimità.

Le altre modifiche, compresa la possibilità di seppellire con sè il proprio animale

Altra modifica apportata al regolamento è quella della possibilità di seppellire nella stessa tomba le ceneri del proprio animale. Potranno anche essere inserite nella bara, successivamente fino a due cassettine di ossa o urne di cenere.

«Sarà consentito seppellire con se il proprio cane o gatto, come previsto dalla Regione che lo scorso anno ha adottato questa decisione per gli animali di affezione – ha comunicato Citterio – non sarà però consentito apporre la foto dell’animale sulla lapide».

Nuovi orari e concessioni

Cambiano anche gli orari: l’accesso a cimiteri è anticipato alle 7.30, sia nel periodo invernale sia in quello estivo. Nessuna modifica invece sull’orario di chiusura: alle 17, dal 1 novembre fino al 28 febbraio e fino alle 19, dal 1 marzo al 31 ottobre.

Cambia infine la durata della concessione: quella a tempo determinato in scadenza, si può rinnovare per un periodo di 10 anni, o per un periodo maggiore (15 anni o 20 anni al massimo dalla data di sepoltura dell’ultima salma) al solo fine di consentirne la completa mineralizzazione. Il rinnovo non è consentito per le sepolture in campo comune.