Cimitero invaso dalle erbacce, «una vergogna...»

Erbacce tra i vialetti del camposanto di Verano, ma soprattutto erba alta e incolta nell’area del cimitero dove sono sepolti i bambini.

"Una vergogna.."

Scarseggia la manutenzione al cimitero di Verano, soprattutto nell'area dove sono sepolti i bambini, invasa dalle erbacce. Una vergogna, secondo molti dei cittadini che quotidianamente si recano al camposanto del paese per fare visita ai propri cari e per pulire le tombe.

Lapidi coperte dall'erba

Basta farci un giro per constatare che la manutenzione è piuttosto scarsa e manca un certo decoro in alcune aree comuni. Ad esempio, già subito all’ingresso dell’ala laterale: qui si trova la zona dedicata ai morti Covid, voluta dal Comune, che risulta un po’ abbandonata nella manutenzione del verde. Ben peggiore però è l’area dedicata ai bambini, dove non si vedono neppure più le lapidi, tanto è alta l’erba.

«Tutta la zona dove sono seppelliti i bambini è davvero indecorosa... - evidenzia un veranese in visita al cimitero - l’erba è alta e le tombe sono sommerse dal verde, è vergognoso. Non capisco come mai nessuno provveda a mettere ordine».

Manca l'addetto alla manutenzione

Una spiegazione però a tutto questa mancanza di cura e manutenzione, c’è e ce la fornisce il primo cittadino Samuele Consonni.

«L’addetto al cimitero è andato in pensione; il dipendente comunale si occupava della pulizia, del taglio dell’erba e della manutenzione - spiega il sindaco - stiamo provvedendo a trovare un sostituto».

Consonni però promette degli interventi nell’immediato: mandera qualcuno a sistemare .