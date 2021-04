Cinquanta nuovi contagi a Seveso nell’ultima settimana. Nessun decesso. I guariti, nello stesso periodo di tempo, sono stati 65.

Il sindaco di Seveso Luca Allievi ha ricevuto da Regione Lombardia l’ultimo bollettino aggiornato sull’emergenza coronavirus in città. Negli ultimi 7 giorni il numero dei contagiati sul territorio comunale è aumentato di 50 unità. Tra i 2.195 trovati positivi al tampone del “coronavirus” da inizio pandemia 107 sono attualmente assistiti a domicilio e 2.043 sono guariti (in 65 nell’ultima settimana). Non si registrano fortunatamente nuovi decessi.

Covid a scuola

Per quanto riguarda l’incidenza dei contagi sull’attività didattica in presenza, la scorsa settimana è stata riscontrata positività al virus Covid-19 di 1 alunna della scuola secondaria di primo grado Don Aurelio Giussani, la cui classe è stata posta in isolamento domiciliare, e di 1 ausiliaria dell’asilo nido Comunale, i cui 4 bimbi del post-nido sono anch’essi stati posti in quarantena.

Il prossimo bollettino sui contagi da virus Covid-19 sarà diffuso, salvo casi particolari, lunedì 26 aprile 2021.