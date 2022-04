Via Ozanam

Il Comune ha vinto un bando ministeriale legato alla rigenerazione urbana.

Cinque milioni di euro per la nuova scuola: colpo grosso a Concorezzo. Il Comune si è aggiudicato un importante bando ministeriale legato alla rigenerazione urbana.

Il traguardo si avvicina

I primi cinque milioni di euro per la nuova scuola di via Ozanam sono stati stanziati. Il Comune di Concorezzo è stato infatti selezionato nell’ambito della graduatoria di un bando ministeriale per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. L’ufficio tecnico comunale aveva partecipato al bando statale le scorse settimane e la comunicazione dell’accoglimento della candidatura e del relativo stanziamento è avvenuto i giorni scorsi. Un passo in avanti importante verso la realizzazione della nuova scuola primaria Don Gnocchi che prevede un investimento complessivo di 12-14 milioni di euro a quadro economico.

La soddisfazione dell'Amministrazione comunale

Grande, ovviamente, la soddisfazione dell'Amministrazione comunale, che vede avvicinarsi sempre più il traguardo della realizzazione della nuova scuola.

"Questo finanziamento di 5milioni di euro rappresenta un primo grande passo nell’ambito del reperimento dei fondi per la nuova scuola - spiega il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio - Con questo stanziamento abbiamo infatti coperto oltre un terzo della cifra complessiva prevista. Si tratta di un risultato importante ottenuto grazie al lavoro e alla professionalità dei nostri uffici comunali che da mesi lavorano, come si dice, a pancia bassa su tanti fronti ma soprattutto su questo grande e impegnativo progetto della scuola. Il lavoro, dal punto di vista economico di reperimento dei fondi, non è certamente finito e infatti siamo all’opera su altri bandi regionali e statali con l’obiettivo di raggiungere, nel più breve tempo possibile, la copertura economica completa. Su progetto e servizi abbiamo le idee molto chiare e questa modalità di intervento è vincente nell'approccio ai bandi ma adesso la sfida più impegnativa è il rincaro e la disponibilità dei materiali. È un progetto complesso, facciamo un passo alla volta godendoci questo traguardo".

