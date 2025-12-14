Cinque nuovi agenti per la Polizia locale

Cinque nuovi rinforzi per il comando della Polizia locale di Vimercate che, però, fanno crescere di una sola unità l’organico a disposizione del comandante Vittorio De Biasi.

I 5 nuovi agenti: tre donne e due uomini

A seguito del concorso recentemente effettuato, la scorsa settimana cinque ghisa hanno preso servizio. Si tratta di tre agenti donne (Elena Comotti, Sara Bison e Debora Basso) e di due uomini (Sergio Ursumando e Massimiliano Magni).

Organico ancora insufficiente

Risorse importanti, che però, come detto, fanno crescere di poco i numeri della Locale. I nuovi ingressi di fatto tamponano i recenti addii da parte di quattro agenti che hanno scelto impieghi in altre amministrazioni. Il saldo è quindi sì positivo, ma di una sola unità. Il numero complessivo di ghisa sale così a 19, compresi il comandante De Biasi e il personale d’ufficio. Numero ancora non sufficiente a coprire nel migliore dei modi il territorio e i vari servizi richiesti. Per una città di 26mila abitanti, come Vimercate, il rapporto ideale sarebbe di un agente ogni mille residente. Già però un incremento di almeno altre tre unità consentirebbe al comando una migliore gestione.