Cinquemila rose per il Giardino Arese Borromeo

Ieri, giovedì 3 aprile, il sindaco Gianpiero Bocca ha effettuato un sopralluogo per verificare i lavori in corso a Palazzo Arese Borromeo e nel suo storico giardino, accompagnato dall’assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso, dall’assessora alla Cultura Martina Morazzi e dai funzionari comunali dei settori Ambiente, Lavori pubblici e Cultura per verificare l’andamento delle opere in corso.

Gli interventi sul verde

Dopo la realizzazione dell’impianto di irrigazione per gli oleandri nel Cortile d’onore, i lavori di manutenzione del verde procedono. A breve sarà ultimato anche l’impianto di irrigazione per il nuovo roseto, che sarà collocato nel parterre all’italiana di fronte alla loggia. Grazie alla piantumazione di ben 5mila rose, il Parco ritroverà la sua originaria bellezza e armonia. L’intervento di rifacimento dei roseti sarà poi completato in autunno con i roseti del Giardino della Contessa, dove saranno riqualificate due fontane. Questo progetto, finanziato da Bea nell’ambito dei lavori per il teleriscaldamento, sarà completato entro la fine di giugno.

Il teleriscaldamento da Cesano a Seveso

Durante il sopralluogo è stato fatto il punto sul cantiere per il collegamento del teleriscaldamento con la città di Seveso, i cui lavori si concluderanno entro la prossima settimana, condizioni meteorologiche permettendo.

Manutenzione straordinaria dello scalone Sud

Per quanto riguarda gli interventi di conservazione strutturale di Palazzo Arese Borromeo, nell’ala Nord del Palazzo sono da poco iniziati i lavori di consolidamento dei solai e interventi per la prevenzione incendi. In fase di valutazione un intervento di manutenzione straordinaria dello scalone Sud, per il quale è prevista un’indagine specifica con l’installazione di un ponteggio dedicato nelle prossime settimane.

Riqualificazione delle sale al piano terra nell’ala Nord

È di pochi giorni fa l’approvazione da parte della Giunta comunale del progetto esecutivo di riqualificazione e rifunzionalizzazione delle sale al piano terra nell’ala Nord di Palazzo, finanziato dal bando di Fondazione Cariplo, che prevede una serie di interventi mirati ad una ancora migliore fruizione degli ambienti e degli eventi espositivi.