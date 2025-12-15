“Cipierre” al fianco della comunità: rimesso a nuovo Palazzo Solera Mantegazza

Alcuni dipendente dell'azienda di elettronica hanno sistemato volontariamente i locali che ospitano il Centro anziani e altri servizi dedicati al Sociale

Quando un’azienda decide di mettersi al servizio del territorio, la comunità cresce. E’ questo lo spirito che ha accompagnato le due giornate di volontariato aziendale dei lavoratori di Cipierre Elettronica, azienda leader nella progettazione, nell’assemblaggio e nel collaudo di schede e apparecchiature elettroniche, impegnati nella riqualificazione degli spazi di Palazzo Solera Mantegazza, cuore delle attività dedicate al benessere della comunità di Bernareggio.

“Cipierre” al fianco della comunità

L’intervento, concentrato nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, ha riguardato in particolare i locali utilizzati dall’associazione Gruppo Anziani Bernareggio e che, a partire da gennaio, accoglierà anche tutte le attività del progetto “Ben-Essere Bernareggio 2.0”: un nuovo presidio sociale dedicato alla promozione della salute, alla prevenzione e al rafforzamento delle relazioni. Il progetto include quattro azioni: Spazio BeBè, luogo di incontro per neogenitori; Adesso Genitori, percorsi di sostegno alla genitorialità; LiberaMente, sportello di ascolto psicologico; Link – Facilitazione di Comunità, una figura professionale che intercetta bisogni emergenti, facilitando relazioni e partecipazione.

Rimesso a nuovo Palazzo Solera Mantegzza

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato e un segnale forte della volontà condivisa di valorizzare gli spazi sociali, rendendoli più accoglienti, inclusivi e funzionali per le persone che li vivono. Gli interventi dei volontari Cipierre comprendono lavori di tinteggiatura e sistemazione degli arredi, attività finalizzate a restituire all’ambiente un aspetto rinnovato e più adatto alle esigenze quotidiane di anziani, famiglie, bambini e cittadini:

“Prosegue proficuamente la collaborazione tra la nostra realtà ed il Comune di Bernareggio – spiega Maddalena Bellante, amministratore delegato dell’azienda – Crediamo che queste sinergie possano generare valore aggiunto per l’intera comunità. I dipendenti Cipierre hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa e siamo certi che questo sia solo il primo di simili momenti di condivisione e supporto al territorio”.

“Cooperazione al servizio del sociale”

Parole che fanno eco a quelle di Monica Brotto, presidente de «LaFucina» e referente del progetto Ben-Essere Bernareggio:

“Un’esperienza davvero preziosa, non solo per il valore portato concretamente al progetto, ma perché ha permesso di realizzare uno dei valori che ci sta particolarmente a cuore: la cooperazione a servizio del sociale. Un grazie speciale a Cipierre, al Comune e a tutte le persone che hanno reso possibile questa iniziativa”

La soddisfazione dell’Amministrazione

Soddisfazione anche da parte del sindaco Gianluca Piazza e dell’assessore Jamila Abouri: