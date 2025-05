Circle Festival, domenica ad Agliate una giornata dedicata alla sostenibilità e alla creatività

Domenica 25 maggio la Conca di Agliate a Carate Brianza si trasforma in un vivace punto di incontro per famiglie, bambini, scuole, associazioni e cittadini.

Al via con la Giornata del Verde Pulito promossa dal Comune di Carate

L'appuntamento è con il Circle Festival, una giornata all’aria aperta dedicata al riuso, alla creatività, alla cura del territorio e alle relazioni.

Il festival si apre alle ore 9 con la Giornata del Verde Pulito, promossa dal Comune di Carate Brianza: un momento di cittadinanza attiva per pulire insieme il sentiero Giorgio Molteni e gli spazi verdi della Conca. Un gesto semplice per iniziare la giornata prendendosi cura del territorio in modo concreto e condiviso.

Durante il festival, famiglie e bambini potranno partecipare poi a “La Caccia ai tesori della sostenibilità”, un’attività itinerante tra gli stand: ad ogni tappa completata si ottiene un timbro. Una volta completato il percorso, si riceve la CardVerde, un piccolo riconoscimento simbolico per chi ha esplorato, imparato e giocato con curiosità.

Scambio, gioco e sapori condivisi

Il Circle Festival è anche uno spazio dove oggetti e relazioni si incontrano. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Genitori I.C. G.D. Romagnosi, sarà possibile partecipare a un baratto di giochi per bambini, un’occasione per dare nuova vita a oggetti ancora utili e creare connessioni tra famiglie. Per gli adulti, DESBri – Distretto di Economia Solidale della Brianza - propone

uno scambio di vestiti per rinnovare il proprio guardaroba in modo sostenibile e gratuito. Ci sarà anche la possibilità di divertirsi con i giochi di strada, costruiti con materiali di recupero da RiCircolo Paderno D’Adda.

Laboratori ecologici per famiglie e bambini

Il festival propone anche attività educative e creative, pensate per coinvolgere i più piccoli in modo attivo e divertente. Nel laboratorio Colora il cambiamento, a cura dell’Associazione Genitori dell'istituto Romagnosi, bambini e famiglie disegneranno vignette dedicate ai comportamenti sostenibili, utilizzando pastelli consumati e fogli recuperati. I lavori realizzati saranno poi esposti negli spazi della scuola e della città.

Con "Rifiutando si impara", proposto dall’Ufficio Ecologia del Comune di Carate Brianza, giochi e sfide aiuteranno a scoprire come differenziare i rifiuti in modo corretto, trasformando un gesto quotidiano in un’attività coinvolgente e condivisa. Grazie anche al coinvolgimento di alcuni negozi di Carate e ai preziosi contatti ricevuti dall'Associazione Ricircolo di Paderno d'Adda sarà possibile raccogliere domenica e per il resto dell'anno: occhiali, zaini usati, avanzi di matite colorate, e... ulteriori buone pratiche saranno comunicate attraverso la cardVerde.

Laboratori di riuso e creatività

Il Circle Festival è un’occasione anche per riscoprire il valore del fare, del riparare e del trasformare. Con la Cooperativa La Bottega sarà possibile partecipare a laboratori pratici di ciclofficina e assistere a dimostrazioni di restauro mobili, per ridare vita a ciò che sembrava inutilizzabile.

Il Circle Festival nasce all’interno del progetto Eco Door to Door, promosso dalla Cooperativa Buenavista (Capofila) e da Consorzio Comunità Brianza con il contributo di Fondazione Cariplo. Il progetto ha l’obiettivo di accompagnare famiglie e territori verso comportamenti più sostenibili, attraverso attività di sensibilizzazione, pratiche di economia circolare, educazione ambientale e

cittadinanza attiva. Sede principale del progetto è Agliate Community (via Cavour 43, Agliate), un luogo di aggregazione e partecipazione gestito dal Consorzio Comunità Brianza. Nato per promuovere la sostenibilità ambientale, l’inclusione sociale e la sperimentazione di nuovi modi di vivere il territorio e il tempo libero.