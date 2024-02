Circo con animali a Desio, sabato presidio di protesta

Circo con animali a Desio, sabato 24 febbraio presidio di protesta dalle 14 alle 17.30. Si terrà in via Caravaggio. L'arrivo del circo in città ha scatenato il disappunto e acceso il dibattito.

Circo con animali in città, sale la protesta

Gli animalisti hanno annunciato per sabato un presidio autorizzato per sabato: "Protesteremo contro l'uso, lo sfruttamento e la schiavitù degli animali, usati negli spettacoli circensi". Alla manifestazione hanno aderito i gruppi: Fronte animalista, Meta sezione Milano, Avi, No mattatoio sezione Milano. L’arrivo in città del circo, che pubblicizza la presenza di cinquanta animali, ha subito infiammato la protesta. Una trentina, invece, le mail inviate direttamente all’Amministrazione per esprimere la propria contrarietà.

I commenti

La polemica è esplosa anche sui social: "Con che coraggio andate al circo a vedere la sofferenza di questi poveri animali?", domanda una cittadina. "Mi auguro che il sindaco proibisca di andarci", fa eco un’altra. "Se i bambini sapessero quanta sofferenza c’è dietro agli animali, non andrebbe più nessuno". "Credevo che il circo con animali lo avessero vietato da anni", afferma un altro. Sono questi alcuni dei commenti che ricorrono nei post, anche se c’è qualcuno che è favorevole e c'è chi in questi giorni ha portato i propri figli al circo.

Il dibattito anche negli anni scorsi

Il tema divieto in città ai circhi con animali non è nuovo. Nel 2016 a Desio se ne era parlato in Consiglio comunale e, nell’approvare il Regolamento per il benessere degli animali, era stata vietata in città la presenza di circhi che usano animali per gli spettacoli. La Giunta di Centrosinistra nel 2018 era stata poi costretta a rivedere la decisione per evitare eventuali ricorsi, visto che in diversi pronunciamenti il Tar aveva dato ragione ai proprietari dei circhi. Ora anche il consigliere di opposizione di Desio Viva, Francesco Pasquali, ha sollevato il tema.

Le spiegazioni del sindaco

Intanto, in merito alle proteste il sindaco, Simone Gargiulo, spiega: