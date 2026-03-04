Il passaggio a livello tra via Dante e corso Montello verrà chiuso dalla sera di domani, giovedì 5 marzo, e riaprirà la mattina di martedì 10 marzo

La circolazione ferroviaria lungo la tratta Seveso – Camnago e Seveso – Meda sarà interrotta nelle giornate di sabato 7 marzo e domenica 8 marzo. Lo rende noto Ferrovienord, che specifica che le corse saranno limitate alla stazione di Seveso.

Circolazione ferroviaria interrotta per attivare il nuovo binario

L’interruzione si rende necessaria per consentire l’attivazione del nuovo binario, in direzione Meda, realizzato nell’ambito dei lavori di potenziamento del nodo di Seveso. Dalla ripresa del servizio di lunedì 9 marzo, la circolazione dei treni sarà spostata sul nuovo binario. Per avviare i lavori preparatori all’intervento sugli impianti ferroviari, il passaggio a livello tra via Dante e corso Montello verrà chiuso dalla sera di domani, giovedì 5 marzo, e riaprirà la mattina di martedì 10 marzo.

Garantita la continuità del viaggio dei passeggeri

Ferrovienord avvisa che nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 marzo l’offerta delle linee che transitano sulle tratte interrotte sarà riorganizzata in modo da garantire la continuità del viaggio dei passeggeri. I treni della linea S4 Milano Cadorna-Camnago circoleranno fra Milano e Seveso; nelle tratte Seveso – Meda e Seveso – Camnago sarà attivato un servizio sostitutivo su bus; i treni della linea Milano-Asso circoleranno fra Meda e Asso. I dettagli sugli orari di treni e bus sono disponibili su trenord.it e App.