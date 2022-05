Gli auguri del sindaco

Circolo Fotografico Concorezzese in festa per i 100 anni di Nonna Gilda. Grande traguardo quello tagliato dalla mamma del presidente Sandro Piasenti.

Due sindaci in visita

Da Venezia alla Brianza. Questo il cammino percorso da Ermenegilda Rosso, per tutti Gilda, che lo scorso 23 aprile ha tagliato il traguardo del secolo di vita. Un traguardo festeggiato solo ieri per cause di forza maggiore.

"Mia mamma è ospite dell'Rsa Anna e Guido Fossati di Monza - spiega Sandro Piasenti, presidente del Circolo fotografico concorezzese e fotografo conosciuto da tutti in paese - Il giorno del suo compleanno ha ricevuto la visita del sindaco Dario Allevi, mentre per quella del primo cittadino di Concorezzo abbiamo dovuto rimandare di qualche giorno a causa di un acciacco fisico che mi ha costretto a letto".

Il sindaco Mauro Capitanio, in compagnia dello stesso Sandro e del fratello Marco Piasenti, è quindi andato ieri a trovare Nonna Gilda, pronta a celebrare una seconda volta il secolo di vita.

"Sono andato con piacere a salutare Gilda Rosso, mamma di Marco e Sandro Piasenti, presidente del nostro Circolo Fotografico Concorezzese - ha commentato Mauro Capitanio - Una bella storia d'amore nata a Venezia, lei con la passione del canto che l'ha portata fino alla Fenice e il marito Giovanni, esperto vetraio e campione italiano di canottaggio. Poi l'azienda di Giovanni si sposta a Sesto S. Giovanni e la famiglia Piasenti inizia la sua avventura in Lombardia. Auguri a Gilda da parte di tutta l'Amministrazione comunale".

Da Venezia alla Brianza

Nata e cresciuta a Venezia, Gilda si è trasferita in Lombardia nel 1963 in compagnia del marito Giovanni e dei figli.