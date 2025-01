"Città sostenibili": a Villasanta il ciclo di incontri che strizza l'occhio all'ambiente

Prenderà il via via l’11 gennaio la rassegna per tutta la famiglia “Città sostenibili: azioni e strumenti per costruire il futuro” promossa dal Tavolo Permanente per l’Ambiente e l’Ecologia del Comune di Villasanta, con gli assessorati alla Cultura e all’Ambiente. In programma: incontri, spettacoli, conferenze, laboratori creativi.

"Città sostenibili": il ciclo di incontri che strizza l'occhio all'ambiente

Il Tavolo Permanente per l’Ambiente e l’Ecologia del Comune di Villasanta è diventato grande. Dopo i primi anni di lavoro di programmazione, confronto e singoli progetti sul territorio, l’organismo consultivo che si occupa di azioni di tutela e promozione nei campi di ambiente, ciclabilità ed energia lancia un festival divulgativo, tutto dedicato alla cittadinanza, con numerosi appuntamenti in sette date (11 gennaio, 22 febbraio, 2 marzo, 15 marzo, 29 marzo,12 aprile, 24 maggio).

La rassegna

La rassegna “Città sostenibili: azioni e strumenti per costruire il futuro” parte l’11 gennaio e si chiude il 24 maggio. Promossa dal TAE con l’Amministrazione comunale vede diverse collaborazioni (BrianzAcque, Fiab Monza, Legambiente Monza, Epic(k)onomia) e l’intervento di esperti a vario titolo delle tematiche ambientali. In programma anche laboratori creativi divulgativi per bambini e ragazzi e uno spettacolo teatrale. Un progetto importante che mira a legare più saldamente il Tavolo Ambiente Ecologia alla cittadinanza con un approccio costruito sulla vita dei cittadini. Cosa posso fare nel mio quotidiano per tutelare l’ambiente in cui vivo? E’ una delle domande alle quali la rassegna del TAE vorrebbe dare una risposta attraverso gli interventi degli esperti e il confronto tra cittadini. Così come si vorrebbe trasmettere il significato molto concreto di un termine ormai inflazionato come “biodiversità”. Un valore che è possibile promuovere anche individualmente, magari semplicemente lasciando “selvaggio” un angolo del nostro giardino.

"Oggi è davvero così importante aprire il nostro sguardo sull'ambiente? Possiamo accrescere la nostra voglia stare in natura giorno per giorno? Come componenti del TAE. pensiamo di sì perché abbiamo scoperto che coltivare la biodiversità urbana per vivere meglio è più facile di quanto credessimo, proprio come andare in bici, naso al vento, se l'aria è più pulita. Siamo certi che un buon Ambiente ed il nostro benessere pedalino in tandem e che tanti piccoli gesti nuovi compiuti tutti insieme possano rendere più bello e sano il Pianeta. Per questo abbiamo chiesto ad un bouquet di prestigiosi esperti negli ambiti green di venire da noi a Villasanta per spiegarci, sempre con la Natura come Maestra in primis, cosa fare. Tanti argomenti interessanti per imparare e mettere subito terra buone pratiche e circondarsi di pura bellezza”

I temi trattati

Sono tanti i temi che verranno toccati tra le conferenze e gli altri eventi: la ciclabilità urbana, il consumo di suolo, il patrimonio arboreo, le comunità energetiche rinnovabili, le buone pratiche dei cittadini, la biodiversità e il cambiamento climatico. Un punto di forza del programma sono poi i quattro laboratori creativi per bambini e ragazzi organizzati nella sala Mansarda di Villa Camperio, in concomitanza con le conferenze che si terranno in sala Conferenze. Questi momenti creativi per i più giovani non sono solo un modo personalizzato per sensibilizzare le nuove generazioni ma anche un supporto ai genitori che possono così assistere agli eventi mentre i figli partecipano ai laboratori. Dice l'assessore alla partita, Carlo Sormani:

"Come amministrazione siamo molto contenti del lavoro che stanno svolgendo i volontari del Tavolo Ambiente Ecologia. Questi eventi, proposti dai componenti del tavolo e organizzai insieme all'amministrazione comunale, sono solo un'altra tappa di un percorso di attenzione alle tematiche ambientali che da sempre connota Villasanta"

Il programma

Si parte, dicevamo, l'11 gennaio alle ore 15.30 con l'incontro dal titolo “Ciclista urbano: di biciclette e altre felicità”. Appuntamento in sala Congressi con una conferenza sulle ciclabili di Villasanta con Paolo Zorloni (Fiab Monzinbici) e presentazione del libro “Di biciclette e altre felicità” con l’autrice Ilaria Fiorillo. In sala Mansarda, laboratorio creativo per bambini e ragazzi “A ruota libera” con Wonder Bike. Si proseguirà il 22 febbraio con “Città ed ecosistemi, una convivenza possibile”; il 2 marzo conferenza “Biodiversità e la cura del verde pubblico e privato”; 15 marzo “A qualcuno piace caldo”; 29 marzo “Ciclista urbano: condivisione dello spazio”. Il 12 aprile l'incontro “Come gli alberi fanno habitat in città”, conferenza e laboratorio creativo per bambini e ragazzi. L'ultimo appuntamento è in agenda per il 24 maggio con il tavolo “Comunità energetiche da rinnovabili e altre forme di energia condivisa”.