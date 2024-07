City‘Scape Award 2024, LAND vince con il progetto di rigenerazione urbana per Meda

LAND Italia, società a cui si è affidato il Comune di Meda per il masteplan del verde, vince il premio speciale "Masterplan e piani strategici" a City‘Scape Award 2024!

Il progetto "Meda 2025 Laboratorio di Nature-based Solutions" ha conquistato la giuria grazie al suo valore trasformativo nella rigenerazione urbana. La cerimonia si è tenuta nel prestigioso Salone d’Onore della Triennale di Milano lo scorso 16 luglio.

Con l'integrazione delle nature-based solutions, il progetto di LAND offre a Meda 60 ettari di spazi pubblici all’aperto e 350 ettari di aree verdi, contribuendo a una migliore qualità della vita cittadina - fa sapere l'Amministrazione.

Una visione di rigenerazione urbana, che valorizza il territorio attraverso quattro "fiumi verdi" e una "soglia blu" che creano corridoi ecologici e spazi pubblici rigenerati, includendo un ring ciclopedonale per la mobilità dolce, 2 nuovi itinerari di connessione, 6 piazze riqualificate e 11 nuovi parchi e spazi attrezzati.

"Questa sarà la traccia da seguire per prendere determinate decisioni sull'Urbanistica - afferma l'assessore all'Urbanistica Andrea Boga. Il tema è creare un connubio efficiente tra natura e l'edificazione, con il risultato di un'edificazione sostenibile, dal pubblico al privato. La Politica prende atto di questo punto per arrivare ciò che è scritto nel Masterplan, attraverso l'utilizzo di risorse da parte dell'Amministrazione. Gli oneri che si genereranno dall'attività edilizia dovranno essere concentrati per la realizzazione di questa nuova prospettiva, uno dei principi del nuovo PGT."