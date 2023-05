Clamoroso a Concorezzo, lo storico asilo comunale di via XXV Aprile diventerà privato

Clamorosa svolta per l'asilo comunale di Concorezzo. La gestione della storica struttura di via XXV Aprile, infatti, passerà a un operatore privato a partire dall'anno scolastico 2024/2025. L'annuncio del Comune è arrivato questa mattina, sabato 6 maggio 2023: "Una scelta coraggiosa, ma presa con grande responsabilità e dopo un'attenta analisi dei dati".

L'annuncio pochi minuti fa

L'annuncio è stato dato pochi minuti fa dal sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio e dall'assessore alla Pubblica istruzione Gabriele Borgonovo nel corso di una conferenza stampa indetta in Municipio. Il primo cittadino e l'assessore hanno illustrato le motivazioni che stanno alla base di una svolta per certi versi epocali. L'asilo comunale di via XXV Aprile, infatti, rappresenta un vero e proprio pezzo di storia del borgo e nel corso della sua lunghissima attività ha cresciuto e ospitato intere generazioni di concorezzesi. Un legame fortissimo quello tra scuola dell'infanzia e comunità emerso anche nel dicembre del 2019, quando molti genitori avevano protestato per la riduzione delle sezioni, scese da 4 a 3.

"Sappiamo che si tratta di una scelta coraggiosa, ma allo stesso tempo inevitabile - hanno spiegato Capitanio e Borgonovo - Da tempo ormai stiamo facendo i conti con una situazione che ci ha spinto sempre più verso questa direzione, che crediamo essere quella più giusta per tutti i cittadini. Nel corso di questi ultimi anni abbiamo assistito a una progressiva riduzione dei bambini iscritti, che si associa a una sostaziosa diminuzione delle nascite. A questi dati ne vanno poi sommati altri, non meno importanti. Stanno emergendo nuove esigenze che la società ci pone davanti ogni giorno: parliamo di emergenze legate ai bambini affetti da disabilità, all'assistenza educativa e ad altri servizi legati ai minori che assorbono investimenti sempre più cospicui da parte dell'Amministrazione comunale. Abbiamo analizzato a lungo tutti i questi dati e crediamo che sia necessario prendere una decisione così forte. Ovviamente non parliamo di una cessione dell'immobile, ma solo della gestione della struttura presente al suo interno".

L'appoggio del Provveditorato e delle scuole statali

Nelle scorse settimane l'Amministrazione comunale di Concorezzo si è confrontata anche con il Provveditorato di Monza, che ha dato parere favorevole circa la possibilità di "assorbire" la richiesta di iscrizioni nelle scuole dell'infanzia statali presenti in paese.

"Non dobbiamo dimenticarci che Concorezzo ha la fortuna di avere due scuole dell'infanzia statali sul proprio territorio, quella di via Verdi e quella di piazza Falcone e Borsellino - hanno sotttolineato il sindaco e l'assessore - Facendo delle proiezioni abbiamo constatato che in futuro i bambini dell'asilo comunale potrebbero essere assorbiti da quelli statali, in cui si creerebbero sezioni da circa 21 alunni. Ma non solo. Il Provveditore, infatti, ha dato disponibilità a creare un'ulteriore classe in una delle due strutture per accogliere un'eventuale sovrabbondanza di bambini. Insomma, gli spazi fortunatamente ci sono".

Il passaggio a un soggetto privato

Nel corso della conferenza stampa, l'Amministrazione comunale ha illustrato le tempistiche che dovrebbero portare al passaggio di gestione dell'asilo di via XXV Aprile.

"Stiamo lavorando duramente con gli uffici comunali e il Segretario per la compilazione della manifestazione d'interesse, che vorremmo pubblicare nel mese di settembre o al più tardi in quello di ottobre. Vogliamo creare un documento elaborato, in cui mettere in luce tutti i punti di forza e le leve di attrattività che presenta una struttura come quella di via XXV Aprile. Pensiamo alla Sezione Primavera che è appena stata realizzata oppure alla posizione in paese, vicina al centro ma anche a un'ampia area verde. Crediamo che la scuola dell'infanzia possa essere molto appetibile e siamo convinti che il passaggio di gestione possa rappresentare un potenziamente importante. Qualcuno in passato ci aveva accusato di voler chiudere l'asilo di via XXV Aprile, ma con questa operazione crediamo di dimostrare l'esatto contrario: l'offerta dell'asilo verrà potenziata, ci saranno servizi di pre e post scuola, sportelli dedicati, oltre ovviamente alla Sezione Primavera. Nella manifestazione di interesse sottolineeremo inoltre che i bambini iscrittisi quando l'asilo erano comunale continueranno a frequentare alle stesse condizioni economiche. Il nostro obiettivo è quello di dare l'affidamento della gestione nel 2024 in modo da partire con l'anno scolastico 2024/2025".

La gestione dei dipendenti

Ultimo capitolo, ma non meno importante, quello dedicato alla gestione dei dipendenti. La scuola dell'infanzia, lo ricordiamo, al momento può contare su sei insegnanti, oltre al direttore.

"Quattro di queste insegnanti sono storiche e per fortuna sono ormai prossime alla pensione - hanno concluso il sindaco Mauro Capitanio e l'assessore Gabriele Borgonovo - Per le altre gli scenari sono tutti aperti. Essendo dipendenti comunali hanno molte opzioni sul tavolo, compresa quella di restare nella "nuova" struttura".

