L'arrivo è fissato al Santuario della Madonna del Ghisallo dopo 42 chilometri

Ultima parte di stagione su strada e 20esima edizione, domenica 28 settembre, della gara di casa, per le atlete della S.C. Cesano Maderno di patron Giuseppe Fontana.

Classica di casa di fine stagione per la S.C. Cesano Maderno

Sabato 20 settembre, in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, si è svolta la presentazione della 61esima Giornata nazionale della bicicletta. Per la 20esima edizione della gara femminile che vede le atlete Esordienti e Allieve partire tutte insieme con rapporto unico in una gara promiscua da Cesano Maderno e raggiungere dopo 42 chilometri la cima del Santuario della Madonna del Ghisallo, iscrizioni al completo al raggiungimento del numero massimo di 150 iscritte.

Cinque le maglie in palio

Cinque le maglie in palio progettate quest’anno da Veloplus: la maglia rossa del Memorial Lorenzo Ganassin alla vincitrice assoluta, la maglia blu Mediolanum per la miglior donna esordiente anno 2012, la maglia bianca LeaCar per la miglior donna esordiente anno 2011, la maglia azzurra A Cà del Zep per la vincitrice del traguardo volante a Canzo e la maglia verde Arienti Autogrù per la vincitrice della classifica GPM. Una bella sfida per le atlete che vogliono scrivere il loro nome nella rosa delle vincitrici che vede nomi come Valentina Scandolara, Elisa Balsamo, Piergiovanni Federica e nelle più recenti edizioni da Francesca Barale, Federica Venturelli, Maria Acuti e lo scorso anno da Sofia Delle Fontane.

Gli ultimi risultati delle ragazze del Torrazzo

Per le ragazze di Guido Roncolato, rientro anche dagli appuntamenti nella tradizionale trasferta a Borgo Valsugana dove le cesanine hanno conquistato due piazze d’onore nelle Esordienti con Aurora Cerame che ha dominato e vinto la Coppa di Sera del primo anno e Nicole Bracco sul secondo gradino del podio tra le secondo anno.

Le ragazze del Torrazzo hanno preso parte domenica 22 settembre alla nuova tappa del Trofeo rosa a Borgo San Vito (MN). Circuito completamente pianeggiante da ripetere più volte a seconda della categoria prima di svoltare in vista del traguardo finale posto davanti all’outlet Mantova Village. Tra le donne Esordienti gara che viene gestita dalle cesanine che tengono il gruppo compatto prima di pilotare la volata finale che vede Nicole Bracco arrendersi solo al fotofinish al secondo gradino del podio seguita al terzo posto tra le donne esordienti secondo anno dalla compagna Martina Pianta e al quinto nelle primo anno da Aurora Cerame. Tra le Allieve gara attiva che vede il gruppo procedere a scatti contro scatti con le cesanine che tentano più volte l’allungo. Ma nulla di fatto, il plotone anche in questo caso si presenta a ranghi compatti al traguardo e purtroppo le ragazze di Guido Roncolato non riescono a centrare la top ten di giornata.