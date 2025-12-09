Claudio Riva è il nuovo presidente nazionale di Confartigianato Trasporti

Già Presidente della categoria a livello provinciale e lombardo, Riva è alla guida della Riva Logistic & Service Srl che ha sede in Brianza

Il brianzolo Claudio Riva eletto all’unanimità nuovo Presidente nazionale di Confartigianato Trasporti dall’Assemblea nazionale dei delegati che si è riunita sabato 6 dicembre a Roma, nella sede Confederale, al termine dell’iter di rinnovo degli Organi statutari.

Riva – già Vicepresidente nazionale uscente, Presidente della categoria a livello provinciale Milano Monza e Brianza e imprenditore appartenente ad Apa Confartigianato Imprese – è alla guida della Riva Logistic & Service Srl, realtà attiva nel trasporto e nella logistica a livello nazionale e internazionale, con sede a Besana in Brianza.

La sua elezione si colloca nel solco della continuità dopo i tre mandati di Amedeo Genedani che hanno assicurato stabilità e credibilità all’Associazione, inaugurando al tempo stesso una nuova fase orientata alla crescita e strutturazione aziendale, al proseguimento della rappresentanza unitaria e al rafforzamento della presenza della categoria ai tavoli nazionali ed europei. Ad affiancare Riva eletti anche tre Vicepresidenti: Stefano Boco (Umbria), Roberto Tegas (Toscana) e Michele Lovecchio (Puglia).

«Desidero proseguire un percorso prezioso – afferma il neoeletto Presidente nazionale, Claudio Riva – consolidando le relazioni istituzionali costruite in questi anni e promuovendo una rappresentanza davvero unitaria, capace di valorizzare i territori e la dignità del lavoro nel nostro settore. Essere concreti è essenziale: avvieremo una campagna nazionale di rilancio dell’immagine dell’autista, una professione stabile, tecnologica e ben retribuita. Servono incentivi per le imprese che investono su giovani e apprendistato, contributi per patenti e CQC, nonché una defiscalizzazione mirata per rendere il lavoro più competitivo e attrattivo».

Gli obiettivi della nuova Presidenza

Durante l’Assemblea il Presidente Riva ha indicato con chiarezza le linee strategiche del suo mandato:

– Unità associativa e valorizzazione delle specificità territoriali;

– Dignità, riconoscimento e attrattività della professione di autista e trasportatore;

– Regolarità del mercato e corretti rapporti di filiera;

– Armonizzazione delle norme europee e contrasto al dumping sociale ed economico;

– Politiche per il reperimento e l’assunzione di autisti;

– Valorizzazione del vettore nell’ottica dello sviluppo dell’intermodalità;

– Potenziamento infrastrutturale e incremento degli standard di sicurezza;

I numeri

L’autotrasporto in Italia movimenta circa il 90% delle merci nazionali: un settore strategico chiamato a fronteggiare sfide cruciali come la digitalizzazione, la transizione ecologica, la carenza di personale qualificato e la concorrenza internazionale. In questo quadro, la nuova Presidenza si propone di rafforzare il ruolo delle micro e piccole imprese nel sistema logistico ed economico nazionale ed europeo, valorizzando competenze, professionalità e innovazione. Dopo l’elezione del nuovo Presidente, l’Assemblea nazionale ha proseguito i lavori affrontando i temi più urgenti che condizionano presente e futuro del comparto: transizione ecologica, carenza di personale, innovazione tecnologica e digitalizzazione.

Chi è Claudio Riva

Nato nel 1959 in Brianza e diplomato al liceo classico, Riva è cresciuto nell’impresa di famiglia, iniziando la sua carriera alla guida dei camion, per poi maturare una lunga esperienza nella logistica internazionale, negli appalti, nella gestione dei contratti e nella pianificazione strategica. Ha iniziato il percorso in Confartigianato nell’Associazione di Milano, Monza e Brianza e oggi ricopre il secondo mandato da Presidente della categoria Trasporti di Confartigianato Lombardia, nella cui veste ha contribuito alla trattativa per la definizione dell’accordo di secondo livello e all’attivazione delle commissioni di

discontinuità. A livello nazionale, invece, ha lavorato con delega agli Internazionali per seguire i lavori di consultazione europea, in particolare sulle normative sociali e su emissioni ambientali ed ESG.

