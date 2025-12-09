Il brianzolo Claudio Riva eletto all’unanimità nuovo Presidente nazionale di Confartigianato Trasporti dall’Assemblea nazionale dei delegati che si è riunita sabato 6 dicembre a Roma, nella sede Confederale, al termine dell’iter di rinnovo degli Organi statutari.
Claudio Riva è il nuovo presidente nazionale di Confartigianato Trasporti
Riva – già Vicepresidente nazionale uscente, Presidente della categoria a livello provinciale Milano Monza e Brianza e imprenditore appartenente ad Apa Confartigianato Imprese – è alla guida della Riva Logistic & Service Srl, realtà attiva nel trasporto e nella logistica a livello nazionale e internazionale, con sede a Besana in Brianza.
La sua elezione si colloca nel solco della continuità dopo i tre mandati di Amedeo Genedani che hanno assicurato stabilità e credibilità all’Associazione, inaugurando al tempo stesso una nuova fase orientata alla crescita e strutturazione aziendale, al proseguimento della rappresentanza unitaria e al rafforzamento della presenza della categoria ai tavoli nazionali ed europei. Ad affiancare Riva eletti anche tre Vicepresidenti: Stefano Boco (Umbria), Roberto Tegas (Toscana) e Michele Lovecchio (Puglia).
«Desidero proseguire un percorso prezioso – afferma il neoeletto Presidente nazionale, Claudio Riva – consolidando le relazioni istituzionali costruite in questi anni e promuovendo una rappresentanza davvero unitaria, capace di valorizzare i territori e la dignità del lavoro nel nostro settore. Essere concreti è essenziale: avvieremo una campagna nazionale di rilancio dell’immagine dell’autista, una professione stabile, tecnologica e ben retribuita. Servono incentivi per le imprese che investono su giovani e apprendistato, contributi per patenti e CQC, nonché una defiscalizzazione mirata per rendere il lavoro più competitivo e attrattivo».
Gli obiettivi della nuova Presidenza
Durante l’Assemblea il Presidente Riva ha indicato con chiarezza le linee strategiche del suo mandato:
– Unità associativa e valorizzazione delle specificità territoriali;
– Dignità, riconoscimento e attrattività della professione di autista e trasportatore;
– Regolarità del mercato e corretti rapporti di filiera;
– Armonizzazione delle norme europee e contrasto al dumping sociale ed economico;
– Politiche per il reperimento e l’assunzione di autisti;
– Valorizzazione del vettore nell’ottica dello sviluppo dell’intermodalità;
– Potenziamento infrastrutturale e incremento degli standard di sicurezza;
I numeri
L’autotrasporto in Italia movimenta circa il 90% delle merci nazionali: un settore strategico chiamato a fronteggiare sfide cruciali come la digitalizzazione, la transizione ecologica, la carenza di personale qualificato e la concorrenza internazionale. In questo quadro, la nuova Presidenza si propone di rafforzare il ruolo delle micro e piccole imprese nel sistema logistico ed economico nazionale ed europeo, valorizzando competenze, professionalità e innovazione. Dopo l’elezione del nuovo Presidente, l’Assemblea nazionale ha proseguito i lavori affrontando i temi più urgenti che condizionano presente e futuro del comparto: transizione ecologica, carenza di personale, innovazione tecnologica e digitalizzazione.
Chi è Claudio Riva
Nato nel 1959 in Brianza e diplomato al liceo classico, Riva è cresciuto nell’impresa di famiglia, iniziando la sua carriera alla guida dei camion, per poi maturare una lunga esperienza nella logistica internazionale, negli appalti, nella gestione dei contratti e nella pianificazione strategica. Ha iniziato il percorso in Confartigianato nell’Associazione di Milano, Monza e Brianza e oggi ricopre il secondo mandato da Presidente della categoria Trasporti di Confartigianato Lombardia, nella cui veste ha contribuito alla trattativa per la definizione dell’accordo di secondo livello e all’attivazione delle commissioni di
discontinuità. A livello nazionale, invece, ha lavorato con delega agli Internazionali per seguire i lavori di consultazione europea, in particolare sulle normative sociali e su emissioni ambientali ed ESG.
Il commento del Presidente di Apa, Giovanni Mantegazza
“Siamo orgogliosi del nostro Claudio Riva ora eletto all’unanimità Presidente nazionale di Confartigianato Trasporti dall’Assemblea nazionale dei delegati, per il prossimo triennio – dichiara Giovanni Mantegazza, Presidente di Apa Confartigianato Imprese. – Apa esprime il proprio orgoglio per il lavoro svolto dal nostro Claudio Riva, che continuerà a portare avanti con determinazione al servizio dell’artigianato”.