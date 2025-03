Colazione a scuola per un'alimentazione equilibrata e nutriente

La colazione? Si fa a scuola per imparare i segreti di un'alimentazione equilibrata e nutriente.

A Vimercate colazione a scuola per più di 1.600 alunni

L’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Vimercate, in collaborazione con CirFood, propone anche per questo anno, a partire da lunedì prossimo, 31 marzo, il progetto “Tutti insieme a colazione” che coinvolgerà tutte le alunne e gli alunni delle scuole pubbliche dell’infanzia e primaria di Vimercate: 1.645 bambini (76 classi, infanzia 495 alunni e primaria 1.150 alunni) saranno invitati a fare colazione, per un giorno, a scuola. L’obiettivo è la sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sull’importanza della cura dei cibi da assumere nella prima colazione per avere un’alimentazione equilibrata e nutriente.

Un bambino su tre consuma un pasto non adeguato

I dati "Okkio alla Salute" del 2019 dicono che in Italia 1 bambino su 3 consuma un pasto non adeguato o consuma la colazione troppo in fretta e il 35,6% dei bambini fa una colazione sbilanciata in termini di carboidrati e proteine.

Una colazione equilibrata favorisce anche il buon umore

"Il giorno della colazione, gli alunni e le alunne potranno scegliere tra una colazione dolce con biscotti, pane e marmellata e yogurt e una colazione salata – solitamente poco considerata nella nostra cultura culinaria- con uova strapazzate, formaggio e pane oltre a latte, thè o succo di frutta - fa sapere il Comune - La prima colazione consumata insieme agli amici di scuola e in un contesto rilassato, favorisce la conversazione e il buon umore; l’apporto energetico fornito dalla colazione dolce o salata, permette agli alunni e alle alunne di sostenere le lezioni, fino all’ora di pranzo, con la giusta carica".

Un diploma di "sana prima colazione"

L’ufficio Pubblica istruzione di Vimercate, in collaborazione con le insegnanti, effettuerà un’indagine nelle classi per capire gli esiti dell’iniziativa e quali riflessioni emergono dall’esperienza. Gli alunni e le alunne riceveranno poi il diploma di una “sana prima colazione” e saranno invitati a comporre con i propri famigliari la loro proposta di menù dolce o salato per una sana prima colazione in famiglia.

La foto dell’elaborato andrà a costituire una galleria digitale che sarà pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Vimercate.

"Educazione alimentare fondamentale per diventare adulti responsabili"

"Crediamo che l'educazione alimentare sia fondamentale per il benessere dei nostri ragazzi - ha dichiarato Riccardo Corti, assessore alla Cura delle Persone. "Insegnare loro a fare scelte consapevoli non solo migliora la loro salute, ma li prepara anche a diventare adulti responsabili e informati."

L'iniziativa proseguirà fino al 29 maggio.