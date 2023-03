Colletta nelle scuole di Varedo, quasi una tonnellata e mezzo di cibo. Successo per la raccolta di generi di prima necessità insieme al Banco alimentare

Colletta alimentare davanti alle scuole

Quasi una tonnellata e mezzo di generi alimentari a media e lunga scadenza, di cui circa un terzo andati direttamente alla Caritas di Varedo. E’ stata un successo la Colletta alimentare organizzata ieri mattina, giovedì, davanti ai plessi scolastici varedesi. Dopo alcuni anni di pausa a causa del Covid, è tornata l’iniziativa promossa da Amministrazione comunale in collaborazione con in collaborazione con il Banco Alimentare e gli Istituti Comprensivi Bagatti Valsecchi e Aldo Moro e Martiri di Via Fani.

I punti di raccolta davanti alle scuole

Grazie anche alla collaborazione dei volontari, sono stati allestiti sei punti di raccolta davanti ai plessi scolastici insieme ai volontari del Banco Alimentare e alle dipendenti del Settore Servizi Educativi e Socio Culturali del Comune. I volontari hanno raccolto i sacchetti dalle mani dei bambini all’entrata a scuola. Complessivamente sono state raccolte 104 lattine di cibo in scatola e 1.300 kg di generi alimentari confezionati. Di questi, 400 kg saranno destinati alla Caritas cittadina per aiutare le famiglie in difficoltà.

Percorso educativo Banco Scuola

La Colletta alimentare rappresenta la conclusione del percorso educativo "Banco Scuola" 2022/2023, il programma del Banco Alimentare della Lombardia, che da qualche anno viene proposto a Varedo e che ha già coinvolto centinaia di studenti aiutandoli a riflettere sul cibo come dono, sul suo uso consapevole e rispettoso, sulla sensibilizzazione alla riduzione degli sprechi alimentari, sull’attenzione alle nuove povertà.

"Grazie a tutti"

Un’iniziativa che tutti auspicano di ripetere l’anno prossimo.