Da marzo 2024 ai giorni scorsi. Una bella storia a lieto fine. Da una parte un cantiere per un’opera tormentata, dall’altra l’amore incondizionato verso gli animali.

Colonia di gatti salvata dal cantiere di Pedemontana

Una storia «lunga» un anno portata avanti tenacemente da Ersilia Lissoni, «pasionaria» e volontaria nota in città per il suo impegno civico per l’ambiente e gli «amici» animali. E così nei giorni scorsi ha portato a compimento la sua «missione»: salvare una colonia felina che si era insediata in un’area degradata interessata (e in questi mesi in modo ancor più incisivo) dai lavori per la Pedemontana.

«E’ iniziato tutto lo scorso anno, esattamente in questo periodo, quando ho soccorso una colonia felina in un terreno tra via Milano e via Generale Dalla Chiesa a Desio – racconta Lissoni – Inizialmente quattro gatti per i quali ho attivato la procedura di sterilizzazione e ho poi “rilasciato” sul territorio. Successivamente ho provveduto al recupero di tre gatti adulti, tra cui una femmina, sterilizzata dopo il parto, a distanza del tempo che necessitava. Tre cucciole di due mesi e mezzo sono state invece recuperate i primi giorni di agosto e ora adottate felicemente. Un’altra femmina recuperata sempre ad agosto per cure e accertamenti sanitari e trasferita a casa mia in attesa di voltura microchip. Una di queste purtroppo nelle settimane successive è stata investita».

In totale, una decina di gatti che da marzo dello scorso anno a poche settimane fa si sono dovuti «preparare» a un trasloco probabilmente non voluto e di cui forse non si sarebbero nemmeno resi conto. Ma che di sicuro sarebbe stato traumatico, magari anche con conseguenze fatali per la loro sopravvivenza. Fatto sta che proprio grazie alla sensibilità e attenzione di Lissoni sul territorio, i gatti sono stati così definitivamente «salvati».