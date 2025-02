Colori, musica e ricordi nel giorno dell'addio al grande maestro di canto antico Roberto Balconi

La musica, il canto, l’arte e la bellezza: tutto questo racconta la vita di Roberto Balconi, uno dei più grandi maestri di canto antico di tutto il mondo, cantante lirico e direttore d’orchestra, conosciuto e molto apprezzato a livello internazionale. Aveva 58 anni. L’addio, pieno di colori, nel segno dei valori in cui tanto credeva, si è tenuto martedì, 11 febbraio, alla casa funeraria di via Lavoratori Autobianchi, a Desio, dove in tantissimi si sono ritrovati per salutarlo.

Scomparso Roberto Balconi, noto maestro di canto antico

Roberto Balconi viveva a Paderno Dugnano, dove fin da piccolo aveva sviluppato la passione per il bel canto, che aveva approfondito con gli studi a Milano, sua città natale, e in Inghilterra, conseguendo la laurea con lode in canto lirico. Vasto il repertorio, che va dalla musica medievale a quella contemporanea, con particolare predilezione per il periodo barocco, in cui si è affermato come uno dei maggiori interpreti a livello internazionale. Si è esibito in tutto il mondo, nei maggiori teatri e festival di musica antica, sotto la guida direttori di massimo livello. Oltre all’attività vocale, è stato anche direttore, in particolare dell’ensemble strumentale e vocale Fantazyas, che lui stesso aveva fondato nel 2000. Il suo nome è legato Poznan in Polonia; qui è stato direttore artistico del Festival Handel ed era stato nominato ambasciatore culturale della città. Da vent’anni era docente di canto barocco alla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, ha insegnato canto libero al Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara e alla Civica Scuola di Musica di Lecco.

Calzini colorati e spaiati, e accessori arcobaleno in suo onore

“Lascia un’eredità umana e musicale di inestimabile valore, unica vera consolazione al vuoto che oggi noi tutti avvertiamo come incolmabile”, le parole espresse attraverso i numerosi interventi alla casa funeraria di via Lavoratori Autobianchi, dove si è svolta la commemorazione, guidata dalla pastora valdese Daniela Di Carlo. Chi c'era, seguendo l'invito dei famigliari, ha indossato "calzini colorati e accessori arcobaleno in suo onore”, per un ultimo saluto pieno di colori. “Era un piccolo genio di musica e arte”, il pensiero dei suoi insegnanti. Presenti anche i suoi allievi, almeno una cinquantina. Un’amica ha letto una poesia dedicata alla sua gattina, rimasta a casa ad aspettarlo. Nel suo amore per la vita, per l’arte e la bellezza aveva un gusto sopraffino. E lo si vedeva anche nel vestire. Da qui l’idea dei calzini, ne aveva tantissimi, lasciati nelle ceste, e donati. Calzini colorati e spaiati. Roberto Balconi è mancato sabato 8 febbraio, il 7 ricorreva il giorno dei calzini spaiati, simbolo anche dell’importanza di riconoscere la bellezza della diversità, le individualità, che lui apprezzava.

“Ciao Robi, la tua bellissima voce ci accompagnerà per sempre”, la commossa dedica piena di affetto fatta dai suoi cari e da tutti gli amici.