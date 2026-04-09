Colpo da film: ennesimo assalto alle aziende di cosmetica

Furgoni come arieti e auto di traverso sulla strada: in paese sono purtroppo scene già viste diverse volte negli ultimi anni

Ancora scene da film, questa notte, nella zona industriale di Ronco Briantino. Un commando di malviventi ha infatti messo a segno l’ennesimo colpo ai danni di una ditta di cosmetica utilizzando furgoni come arieti e sbarrando le strade d’accesso con auto rubate.

Assalto alle ditte di cosmetica

L’allarme, come anche le altre volte, è scattato in via Brigatti, nel cuore del paese. I ladri hanno posizionato una serie di veicoli lungo la strada, sia in direzione del centro sia verso il confine con Verderio, per guadagnarsi più agilmente la fuga e ritardare l’arrivo delle Forze dell’ordine. Poi hanno colpito ancora, abbattendo letteralmente i portoni d’ingresso di almeno un’azienda specializzata nel settore della cosmetica e dell’arredamento per parrucchieri.

Le auto di traverso

Una volta sfondato l’ingresso i banditi hanno fatto manbassa di tutto ciò che hanno trovato, tra prodotti e materiale di vario genere. Infine, si sono dileguati facendo perdere ogni traccia. L’incredibile raid, ovviamente, non è passato inosservato tra i residenti della zona, che questa mattina all’alba si sono trovati di fronte, per l’ennesima volta, uno spettacolo degno di un film poliziesco.

Carabinieri sul posto

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della stazione di Bernareggio e della compagnia di Vimercate che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto nella notte. Le auto posizionate di traverso, comunque, sono già state rimosse nelle prime ore del mattino e al momento non risultano disagi alla circolazione.

Non è un caso isolato

Scene da film che, purtroppo, a Ronco non sono inedite. Nel corso degli ultimi due anni, infatti, sono già tre i colpi registrati e andati a segno con il medesimo modus operandi. L’ultimo, lo scorso giugno, con tre ditte che erano state svuotate dai malviventi alla stessa maniera: in quel caso, tuttavia, il commando era stato arrestato qualche mese più tardi dopo aver colpito altre aziende nel pavese.