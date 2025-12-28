Colpo da film nello storico cappellificio: bottino da capogiro

I ladri sono entrati nel magazzino aprendosi un varco dalla ditta confinante e hanno messo le mani su cappelli per un valore commerciale di 150mila euro

Prima hanno fatto irruzione nel locale caldaie della ditta confinante. Poi, passando dai servizi, sono riusciti ad aprirsi un varco fino a raggiungere il magazzino. E qui, strisciando al di sotto dei sensori d’allarme, hanno fatto manbassa di tutti i cappelli che hanno trovato, per un valore commerciale di almeno 150mila euro.

Colpo da film nello storico cappellificio

Colpo da film quello messo a segno da una banda di malviventi nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi ai danni del cappellificio “Tremolada” di via Galilei a Ronco Briantino. Stando al racconto dei titolari, i banditi sono entrati in azione intorno alla 1 di notte e non sono usciti dal capannone prima delle 3.30:

“Sono entrati nel locale caldaie dell’azienda qui accanto, accedendo poi ai servizi – spiega Luca Scotti, co-titolare insieme al fratello Matteo – Da lì hanno fatto un buco nel muro e sono entrati nel nostro magazzino. Per evitare di far scattare gli allarmi sono rimasti sdraiati tutto il tempo: hanno letteralmente strisciato fino a raggiungere gli scatoloni con i cappelli che erano pronti per la spedizione”

Bottino da capogiro

Ingente il bottino. Del resto il cappellificio, uno dei più rinomati in Brianza, rifornisce brand e boutique d’alta moda. Specialmente in questo periodo di festività natalizie. Trecento i cappelli su cui i banditi sono riusciti a mettere le mani, per un valore commerciale complessivo di almeno 150mila euro. Ma non è tutto: