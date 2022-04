Lotto

La vincita grazie a una giocata su tre numeri (2-21 e 37) sulla ruota di Milano.

Davvero una Pasqua fortunata per il giocatore che, nell'ultimo concorso del Lotto si è portato a casa oltre 45 mila euro.

Colpo di fortuna a Cesano: centrata una vincita di oltre 45mila euro

La vincita è avvenuta a Cesano Maderno e, come riporta Agipronews, il fortunato, grazie a una giocata su tre numero (2-21 e 37) sulla ruota di Milano ha vinto 45.750 euro. una vincita che si inserisce in un montepremi complessivo di 8,6 milioni distribuiti nell'ultimo concorso del Lotto.



Il 10eLotto premia Trezzo

Anche il 10eLotto premia la Lombardia: come riporta Agipronews, è stato centrato un 9 da 20mila euro a Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano, seguito da un 4 Extra da 11.250 euro centrato a Spino D’Adda, in provincia di Cremona. Altri 10mila euro sono stati vinti a Milano con un 7 Doppio Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio anno.