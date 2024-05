Colpo di scena a Desio: il sindaco Gargiulo entra in Forza Italia

Colpo di scena a Desio, il sindaco Simone Gargiulo pronto a entrare in Forza Italia che, però, in Consiglio comunale siede all’opposizione, con il consigliere Samuel Costanza. La notizia è esplosa questa mattina: una proposta arrivata “dall’alto” che il primo cittadino non avrebbe rifiutato, anche se il passaggio non è ancora ufficiale. Lui al momento non rilascia dichiarazioni.

Gargiulo lascia la Lista Civica Per Desio, le reazioni del Pd

La voce era nell’aria, a parlarne in una diretta, annunciando una “notizia bomba” sono stati i consiglieri del Partito democratico. “Un quadro intricato – l’hanno definito Jennifer Moro con Achille Taccagni – ma a Desio la fantapolitica diventa realtà, un colpo di scena in piena campagna elettorale per le Europee. Dopo anni Forza Italia torna al governo della città, vedremo cosa succede”.

"Che cosa porterà alla città? ", si sono chiesti dal Pd. “Niente di buono – la conclusione - Le persone sono sempre le stesse che si spostano da una casella all’altra, niente di buono può nascere". Per il Centrosinistra "un modo per rimanere a galla visto quanto poco sta producendo dal punto di vista dei progetti per far crescere questa città”. E il segretario, Filippo Violante, ha commentato: “Sono in atto dei giochi di potere. Queste persone non si stanno occupando della città”.

Giovedì Gargiulo chiamato a rispondere sul rimpasto di Giunta

Proprio nel Consiglio comunale di giovedì Gargiulo era stato chiamato a rispondere dal Pd in merito alla scalata all’interno di Fratelli d’Italia, partito di maggioranza, di Angelo Costanza, per anni referente di Forza Italia. A questo proposito i consiglieri del Centrosinistra chiedevano conto di un rimpasto di Giunta al centro dei rumors. Gargiulo ha negato ma dopo due giorni è arrivata la notizia che il sindaco lascia la Lista Civica Per Desio con cui si è candidato per approdare a Forza Italia, una mossa che ha colto tutti di sorpresa in un quadro politico cittadino già complicato.