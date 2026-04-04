“Colpo di Stato” ad Arcore, Ivan Puleo è il nuovo “sindaco” di Bernate

Clamoroso colpo di scena in via Umberto I: tra uno spritz e una tartina, il sindaco Bono, il comandante Nappi e Don Virginio "ratificano" la nomina goliardica di Ivan Puleo. Un brindisi affollato per celebrare l'uomo che ha messo il cuore nel sociale

Non c’è stato bisogno di urne, schede elettorali o estenuanti ballottaggi. Ad Arcore la democrazia ha preso una via molto più diretta e decisamente più saporita: quella dell’aperitivo… con nomina a sorpresa. Stamattina, vigilia di Pasqua, in via Umberto I, il quartier generale del bar di piazza della Chiesa gestito da Matteo e Cristina si è trasformato nel palcoscenico di un evento destinato a restare negli annali della cronaca locale.

Davanti alla facciata della Chiesa di Sant’Eustorgio, tra un brindisi e una tartina, è scattata la festa a sorpresa per Ivan Puleo.

Una Giunta d’eccezione per un Sindaco “per acclamazione”

L’ignaro Ivan, già presidente del Comitato di Frazione di Bernate nonchè volontario infaticabile e anima della Protezione civile arcorese, è stato investito — tra le risate, gli applausi e soprattutto l’affetto dei presenti — del titolo onorifico di sindaco di Bernate. A scortarlo in questa “ascesa al potere” c’era un parterre de rois che nemmeno a un consiglio comunale straordinario: Maurizio Bono, il Sindaco (quello vero, per ora!) che ha guardato con occhio benevolo la nascita di questa nuova “enclave” bernatese, Luca Travascio, Marcello Renzella e Tommaso Confalonieri pronti a gestire i flussi migratori tra il centro e la frazione, il comandante della Polizia locale Mario Nappi come garante della nomina (presente all’acclamazione per assicurarsi che l’unico eccesso fosse quello di simpatia) e Almiron Bala, garante della festa. E, tra una risata e l’altra, non poteva mancare la presenza del parroco don Virginio Vergani che tra una benedizione e un sorriso ha dato il tocco di sacralità a questa “nomina” profana.

Il Motivo del “Passaggio di Consegne”

Ma perché proprio Ivan? La motivazione è semplice: l’affetto travolgente di una comunità che riconosce in lui un pilastro del volontariato e del sociale. Una nomina simbolica, certo, ma che profuma di stima autentica e di quella voglia di stare insieme che rende Arcore un posto speciale.

“Le mie congratulazioni per la nuova nomina a Sindaco di Bernate dell’amico Ivan Puleo,” si è sentito mormorare tra un calice e l’altro. “Un uomo che dà tanto alla nostra comunità meritava una corona… o almeno un ottimo aperitivo!”

Ivan, ora avverti i cittadini di Bernate: da oggi le ordinanze si firmano al bancone e i problemi si risolvono a colpi di spritz! Auguri al nuovo “Primo Cittadino”. E buona Pasqua a tutti i lettori dalla nostra redazione.