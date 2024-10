Colpo grosso a Desio: vinti due milioni al Gratta e vinci

La fortuna bacia Desio, vinti due milioni al Gratta e vinci. E' caccia al superfortunato che ha acquistato un biglietto milionario al bar "Caffè e dintorni" di via Tonale, nel quartiere di San Giovanni.

Maxi vincita con il Gratta e vinci

La vincita risale a mercoledì 9 ottobre, ma è stata comunicata solo in settimana. Particolarmente contenta la titolare, Samantha Wang, che da dodici anni gestisce l'esercizio con i figli, Francesca, Francesco e Lisa. "Ci ha fatto molto piacere, ma non abbiamo idea di chi possa essere il vincitore", hanno commentato. Il tagliando vincente è quello da 10 euro denominato "Il nuovo 50X", che ha regalato allo sconosciuto vincitore ben due milioni di euro.

"Una bella sorpresa"

Non è la prima volta che alla ricevitoria di via Tonale ci sono delle vincite, ma mai di questa consistenza. "E' stata una bella sorpresa per noi", ha detto la titolare. Intanto nel quartiere tutti si domandano se il biglietto vincente farà felice un desiano o se invece è qualcuno arrivato da un Comune limitrofo.