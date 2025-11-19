Come aiutare le imprese a fare sistema

"Sistema impresa: tra presente e futuro" è il titolo dell'interessante convegno in programma giovedì sera a Sovico di cui il nostro Gruppo editoriale Netweek è media partner.

«Un convegno per dare a cittadini e imprese una visione sul tessuto produttivo di Monza e Brianza, valorizzando l’approccio collaborativo e di filiera, quali elementi chiave di crescita e sviluppo economico».

«Sistema impresa: tra presente e futuro» è il titolo dell’incontro in programma giovedì 20 novembre, alle 20.45, presso la sala civica della scuola elementare di viale Brianza 12 a Sovico, di cui il Gruppo editoriale «Netweek» è media partner. Un convegno promosso dal Comune, in particolare dall’assessore al Commercio e Attività produttive, Mattia Barni, moderato da Sergio Nicastro, direttore del Giornale di Carate e del Gruppo Netweek, che sarà un’occasione di confronto tra istituzioni, associazioni di categoria e imprese del territorio.

«Affronteremo il concetto di sistema e dell’importanza di costruire relazioni – spiega l’assessore Mattia Barni – Di cosa può fare anche un’Amministrazione comunale per facilitare la costruzione di queste relazioni, utili a cogliere ogni opportunità. Spesso si fa fatica a uscire dalle proprie mura, è una caratteristica del nostro territorio, ma il nostro compito è quello di aiutare l’imprenditore ad aprirsi perché più persone conosci più opportunità hai. Non esistono più singoli attori, esiste un sistema. A Sovico, ad esempio, abbiamo l’associazione Commercianti e Servizi che va in questa direzione ovvero quella di creare una rete di relazioni, per valorizzare l’impegno di ognuno e cogliere le opportunità di welfare, allo scopo di far vivere le nostre attività».

I relatori presenti

A fare gli onori di casa il sindaco di Sovico, Barbara Magni, affiancata dall’assessore Mattia Barni. Interverranno durante la serata Matteo Parravicini, presidente Assolombarda Monza e Brianza, Giovanni Mantegazza, presidente di Apa Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza, Ermanno Gatti, presidente di Confcommercio Alta Brianza, Stefania Saini, Centro Studi Assolombarda, Irene Barbon, Ufficio Studi e Comunicazione di Apa Confartigianato Imprese, Leonardo Marseglia, direttore Fidicomet Milano – Fondo di Garanzia – Confcommercio Mi – Lo – Mb, Mattia Frison, Associazione Commercianti e Servizi Sovico, Davide Romano, Assolombarda Area Credito e Finanza, Paolo Ferrè, Confcommercio – Presidente Fidicomet Milano – Fondo di Garanzia, Larissa Guzzi, Uffici bandi Apa Confartigianato Imprese, Marco Alparone, vicepresidente e assessore al Bilancio e Finanza di Regione Lombardia.