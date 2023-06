Due incontri per favorire l'integrazione del cane nel contesto sociale urbano e allo stesso tempo per sensibilizzare i padroni ad un corretto utilizzo delle aree di sgambamento presenti nella città di Desio. Le serate informative, previste giovedì 15 e giovedì 29 giugno, sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria.

Come comportarsi con il cane in città: due incontri gratuiti a Desio

Il ciclo di incontri, dal titolo "Io ti ascolto" è un progetto promosso dall'Amministrazione comunale che ricorda l'importanza di una opportuna conoscenza delle norme che regolamentano il possesso di animali di affezione:

“La prima cosa che mi preme sottolineare è la totale gratuità degli incontri, destinati non solo a chi è già proprietario di un cane, ma anche a chi desidera adottarne uno – spiega il vicesindaco e Assessore all’Ambiente Andrea Villa - L’obiettivo è garantire l’opportuna conoscenza sia delle norme di legge che regolamentano il possesso degli animali da affezione, sia delle indicazioni per mettere in atto i comportamenti più adeguati. Ma al contempo occorre conciliarli con la necessità di assicurare a tutti i cittadini sicurezza, decoro e pulizia”.

Come registrarsi

Gli incontri, come detto, si terranno giovedì 15 e giovedì 29 giugno dalle ore 20.30 alle 22.30 presso la Sala Pertini del Comune di Desio (1° piano, con ingresso da piazza Don Giussani) con prenotazione obbligatoria attraverso questi link:

• evento 15 giugno (aperta dal 5 al 14 giugno)

• evento 29 giugno (aperta dal 19 al 28 giugno)

“Ma non solo. Questa è anche l’occasione per illustrare le regole di utilizzo delle aree di sgambamento per i cani presenti in città – prosegue Villa - Ci affidiamo a due valide professioniste, che ringrazio anticipatamente, per dimostrare ancora una volta l’impegno dell’Amministrazione comunale nel perseguire la tutela e il rispetto degli animali e della loro salute”.

Ai partecipanti sarà sottoposto un breve questionario in forma anonima sul possesso dei cani, sulla loro gestione, sull’utilizzo delle aree cani presenti sul territorio, sulla conoscenza del regolamento comunale relativo al benessere degli animali, oltre a raccogliere suggerimenti sul tema.

Le finalità

Si propone di sostenere i proprietari dei cani affinché, soprattutto nel contesto urbano, adottino comportamenti consapevoli verso gli altri e verso i propri animali. Vuole inoltre di supportare le famiglie che hanno adottato un cane per i propri figli, perché anch’essi, attraverso un ciclo di incontri, imparino il rispetto degli animali e, di conseguenza, anche della collettività.

A confronto con gli esperti

Le iniziative saranno condotte da due educatrici cinofile volontarie: Ilaria Miotto, tecnico sportivo di base, Tecnico Mobility, Tecnico Rally Obedience, responsabile adozioni del progetto rescue setter “In punta di naso” e operante anche presso il canile Fusi, e Sabrina Arosio, operatore di Attività Assistite con gli animali, progettista didattica e di mediazione uomo/animale, mediatore del programma di Arricchimento Strumentale - Metodo Feuerstein. Collabora inoltre con il Servizio Cani guida e ausili per la mobilità dei non vedenti dei Lions di Limbiate.

Il programma delle due serate

15 GIUGNO

• Inquadrare il cane nel suo universo e nella sua relazione con l’uomo nel corso della storia.

• La personalità di un cane è fondamentale per comprendere le origini di alcuni suoi comportamenti e per cercare il modo di farlo felice

• Adozione e Acquisto consapevole Accogliere un cane in casa è sicuramente un arricchimento per tutta la famiglia.

• Imparare a “leggere il cane”

• Come gestire l’incontro e la comunicazione con gli altri cani in strada e nelle aree cani.

• Il corretto metodo di avvicinamento al cane.

Accenni legali su responsabilità e doveri dei proprietari, come servirsi delle aree sgambamento cani, il rispetto degli spazi condivisi, l’importanza della raccolta deiezioni, il rischio di contrarre Giardia e altre malattie

29 GIUGNO

• Giocare per crescere. Il gioco come attività fondamentale nella vita del cane,

• Allenare la mente del cane: accenni alla Mobility (urbana) al Nosework e al Problem solving. La passeggiata come momento di condivisione.

• L’Importanza della masticazione nel cane Diversi tipi di masticativi a disposizione per le esigenze del cane

• L’educazione base: seduto - terra – resta - Doggy zen (accenni a come eseguire gli esercizi), il richiamo, gli errori più comuni.

• Il rinforzo positivo nell’apprendimento e differenza con la gratificazione.