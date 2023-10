«Ho bussato per anni a tante porte e fatto centinaia di domande ma non c’è stato niente da fare. Ora non ne posso proprio più». E’ lo sfogo di Angela Canzi, «una mamma di 83 anni, e devo esserlo ancora anche se sono nonna da 20, per la mia eterna cucciola, come la chiamo io. Viviamo io e mia figlia Maria Teresa, diversamente abile, che lavora in un supermercato a Cesano Maderno dove fa le pulizie. Fa tre ore e mezza al giorno: mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro non ce ne sono, quindi sono ben 28 anni che la porto avanti e indietro con la mia macchina facendo 50 chilometri al giorno.

«Com’è la vita con la mia eterna cucciola»

In questi anni, credetemi, ho fatto di tutto per ottenere un avvicinamento ma non c’è stato nulla da fare. Ora non ne posso più: adesso arriva il freddo e non ho il garage. Immaginate un’83enne alzarsi alle 6.30 del mattino, salire su una macchina gelata e affrontare tutti i giorni un traffico da impazzire».

Il racconto della mamma di Maria Teresa

Maria Teresa oggi ha 51 anni e soffre di epilessia: