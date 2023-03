In occasione della Giornata mondiale dell’acqua che si è celebrata ieri, mercoledì 22 marzo, alcuni specialisti della KSB Italia S.p.A. - azienda di Concorezzo presente sul mercato con un’ampia gamma di prodotti che permettono di gestire l’intero ciclo idrico, dalla captazione all’utilizzo, fino alla riconsegna alla natura senza inutili sprechi di energia e risorse - hanno voluto tornare a scuola per incontrare gli studenti della Scuola dell’infanzia Il Melograno di Limena, dell’I.T.S. Meccatronica Lombardia di Sesto San Giovanni e del Liceo linguistico Carlo Porta di Monza.

Come si arriva all'acqua potabile, gli specialisti di KBS Italia lo spiegano a scuola

Assieme a loro è stato approfondito il tema dell’acqua e delle fasi che permettono di fruire dell’acqua potabile. Quattro incontri dal titolo “Ogni goccia ha la sua storia”. Oggi inoltre, 23 marzo, saranno una cinquantina gli studenti della Scuola secondaria di primo grado Manzoni di Vimercate che si recheranno nella sede dell’azienda in Via Massimo D’Azeglio a Concorezzo per una visita aziendale.

“La collaborazione con le scuole è un asset in cui da sempre KSB Italia investe – spiega Riccardo Vincenti, Consigliere delegato KSB Italia, che aggiunge – Insegnare nelle scuole il corretto uso dell’acqua e cosa ci sia dietro alla fruizione di quella potabile è una presa di coscienza rispetto al consumo di una risorsa sempre più preziosa, che addirittura in alcune parti del mondo è rara.”

Un impegno decennale

Quello di KSB Italia è un impegno decennale verso l’ambiente e ogni anno pubblica il bilancio di sostenibilità con i risultati raggiunti durante l’anno. Nel 2011 sia la volontà di impattare sempre meno a livello ecologico sia quella di creare un ambiente di lavoro il più piacevole possibile porta KSB Italia a far nascere su un appezzamento di due mila metri quadri un vero e proprio frutteto.

Oggi i ciliegi, i fichi e i meli sono cresciuti e ognuno in base alla stagione regala i suoi frutti. Nel 2010 è stato installato un impianto con pannelli fotovoltaici sul magazzino aziendale, che contribuisce al contenimento delle emissioni di CO2. Inoltre da due anni l’azienda ha ottenuto la certificazione Zero Emission®, che conferma la compensazione delle emissioni di gas serra legate ai consumi energetici dell’anno.

Progetti e prodotti verso un futuro sempre più green

L’impegno green è soprattutto nei progetti e nei prodotti. Le pompe sono state scelte per la realizzazione nel 2022 della vasca di prima pioggia e dell’impianto idrovoro di Via Torino a Mestre, che rappresenta un’opera di primaria importanza per la sicurezza idraulica del territorio e la salvaguardia dell’ambiente in quanto protegge la città dal rischio di allagamenti in caso di nubifragi. Per questo progetto KSB Italia ha fornito pompe Amacan che vengono utilizzate per svuotare la vasca, pompe Amarex KRT che consentono la pulizia della stessa e miscelatori Amaprop per evitare di creare depositi in vasca.

Inoltre le elettropompe sommergibili di KSB sono state utilizzate per l’Impianto Palantone del Canale Emiliano Romagnolo (CER), pompe e valvole sono presenti nei sistemi idrotermosanitari della fiera di Milano e nei depuratori della società Metropolitana Milanese per la gestione del sistema delle acque reflue della città e pompe a elica con motori sommersi sono stati impiegati per l’impianto per il surf presso l’Idroscalo di Milano.

Una presenza anche internazionale

A livello internazionale la competenza e la tecnologia del Gruppo KSB è protagonista di due importanti progetti: in Egitto per fondamentali stazioni di pompaggio dell’acqua irrigua e in Canada per salvare il lago Ontario dall’inquinamento. In Egitto KSB ha fornito grandi pompe SEZ (1,5 metri di diametro per 9 metri di lunghezza e per un peso di 18 tonnellate) destinate a un progetto unico in Africa da cui dipende lo sviluppo del Paese e dove la distribuzione dell'acqua è pari a circa l'80% delle acque reflue trattate. La portata è superiore a 8.000 litri al secondo. In Canada KSB è stata scelta per l’ammodernamento in chiave ambientale dell'impianto di trattamento delle acque reflue della città di Hamilton. A rischio era l’ecosistema del lago Ontario. Non a caso nel 2012 era stata proprio KSB Italia ad aver fornito le valvole per portare nella regione algerina di Tamanrasset acqua per i prossimi 40 anni dando il via all’agricoltura, all’industria e allo sviluppo socio-economico dell’intera zona deserta.